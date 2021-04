Reparatie riool Geldrop kost 60.000 euro

Het is niet de eerste keer dat straten in Geldrop en Mierlo verzakken doordat het riool kapot is. Een paar maanden geleden was er in de Wielewaal een verzakking en op die plek was het niet de eerste keer. Ook in Mierlo, op de rotonde van de Geldropseweg naar de Santheuvel, is een behoorlijk lek in het riool geweest. ,,We hebben diep moeten graven om de oorzaak van de verzakking te vinden’’, aldus Van de Laar. Omdat het niet zeker is of het riool niet op meer plaatsen lekt, is de weg provisorisch gerepareerd. ,,Pas als het probleem echt opgelost is, wordt er opnieuw geasfalteerd.’’