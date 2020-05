Restanten wietkwekerij met huisraad gedumpt in Mierlo

Ook Laarbeek sluit zich aan bij Coalition of the Willing

15 mei LAARBEEK - In navolging van onder andere Tilburg, Nijmegen, Amsterdam en recent Geldrop-Mierlo hoort nu ook Laarbeek bij de Coalition of the Willing. Deze pleit ervoor om 500 alleenstaande kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen naar Nederland te halen.