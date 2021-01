Restauratie Kasteelpark loopt vertraging op

,,De kapvergunning voor de 50 bomen die bijna of helemaal ter ziele zijn, is vanwege de coronacrisis nog niet afgerond”, vertelt Bart Klomp, beheerder van het kasteel. ,,Het stichtingsbestuur kon niet bij elkaar komen. Bovendien heeft de gemeente een plan gevraagd voor de waterhuishouding van het park. Dat wordt nu gemaakt door een professioneel bureau, en gebeurt in overleg met de gemeente en het waterschap. In juli is het bijna zeker helemaal rond en als de gemeente het snel goedkeurt, kunnen we in het najaar echt met de restauratie beginnen.”

Storm

Intussen hoeven er geen 50 bomen meer gekapt te worden voor de restauratie. ,,Er zijn tijdens de stormen van het afgelopen jaar veel bomen omgewaaid. Gelukkig waren dat de exemplaren die al oud waren en gekapt moeten worden.”

De meeste bomen die nu ziek of al dood zijn, werden aangeplant in 1870 toen Hoevenaar de Engelse landschapstuin liet aanleggen. De bomen die er toen al stonden heeft hij laten staan en zijn dus nog ouder. ,,Het is jammer om oude bomen te kappen”, vindt Klomp. ,,Maar ook bomen hebben niet het eeuwige leven en moeten soms plaats maken voor nieuwe.”

De bomen in het park hebben het zwaar gehad door de wateroverlast van 2016, de droogte van 2018 en 2019 en een bomenziekte die de essen, esdoorns en beuken heeft getroffen. De oude eiken langs de kasteelgracht, waarvan er een aantal ziek zijn, worden ook verwijderd. De Kasteeltuin is een rijksmonument en de nog te kappen bomen zijn bekeken door een bomenexpert van de rijksdienst Cultureel Erfgoed. ,,Er staan in het park weinig jonge bomen of bomen van middelbare leeftijd”, vertelt Klomp. ,,Na de restauratie hebben we over vijftig jaar een park waar bomen van alle generaties in voorkomen.”

De twee platanen aan de zijkant van het kasteel, waar regelmatig trouwfoto’s gemaakt worden, zijn monumentaal beschermd, evenals de sequoia die er vlakbij staat en de hoogste van Brabant is. De drie reuzen zijn kerngezond.

Slingerpaden

Als de bomen zijn gekapt en de nieuwe aanplant is gerealiseerd, worden de slingerpaden aangepakt. ,,We wachten tot er geen zwaar materieel meer overheen moet.” Ook de paden zijn in 1870 aangelegd. ,,Ze blijven op dezelfde plaats liggen en worden alleen opgeknapt.” Naar verwachting is het hele project ‘Plan landschapstuin Landgoed Kasteel Geldrop’ begin 2022 afgerond.