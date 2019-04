Restauratie op Brits ereveld in Mierlo bijna klaar

De begraafplaats is gesticht in het voorjaar van 1945, rond het einde van de Tweede Wereldoorlog. De meeste slachtoffers die er begraven liggen, sneuvelden in de omliggende regio in de periode van september tot november 1944, meest ten zuiden en westen van de Maas en, verder westelijk, bij gevechten om de monding van de Schelde.

Op het terrein staan twee kapelletjes. ,,De kapellen bestaan uit natuursteen en gemetselde steen”, legt beheerder Oorlogsbegraafplaats Mierlo Henk ten Westenend (62) uit. ,,De stukken natuursteen die verweerd zijn worden vervangen met ook weer natuursteen. De kapellen hebben te kampen gehad met een vochtprobleem. Daarom worden deze opnieuw geschilderd. Ook worden de voegen van het dak vervangen.”

De werkzaamheden zijn gestart in december 2018. Deze week zou het werk klaar moeten zijn. De werkzaamheden hebben echter wat vertraging opgelopen. ,,Vernieuwen is makkelijker dan restaureren. We willen het kapelletje zo authentiek mogelijk houden. Zelfs de kleur van de voeg wilden we hetzelfde houden. Dat kostte allemaal net wat meer tijd dan verwacht. Op 4 mei willen we natuurlijk dat alles weer netjes en opgeknapt is, maar dat gaat zeker lukken.”