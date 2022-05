RKSV Nuenen strikte topschutter Coen Dillen als trainer: ‘Rustig, stug en tactisch sterk’

NUENEN - Door het kampioenschap van 1965 ontsteeg RKSV Nuenen de Brabantse Bond om er tot op de dag van vandaag nooit meer in terug te keren. Het was een seizoen dat bij de honderdjarige (oprichtingsdatum 8 mei 1922) als een van de memorabele de geschiedenisboeken in ging.

In het kampioenseizoen ’64-’65 kreeg Nuenen de minste doelpunten tegen en scoorde het vaakst. De basis van de titel werd na de winterstop gelegd. Met zeventien punten uit de laatste negen duels (toen was een overwinning nog goed voor twee punten) werden Gestelse Boys, Waalre en RKGSV op het laatst voorbij gestreefd.

Uitgerekend het seizoen daarvoor was Nuenen 21 van de 22 competitieduels koploper. De laatste vier wedstrijden gingen verloren en daarmee ook de titel. Het was het eerste jaar onder leiding van PSV-icoon en nationaal topschutter Coen Dillen. Via het ambitieuze bestuurslid Jan Verdonschot (inmiddels 96 jaar) werd de voormalige international (vijf caps en vier goals) gestrikt om Nuenen uit de Brabantse Bond te leiden. Het was een stunt van jewelste. Verdonschot werkte als geheim agent voor de NAVO en had een kantoor in een oud schoolgebouw aan de Schouwbroekseweg in het Eindhovense stadsdeel Strijp. Vierhonderd meter van de sigarenzaak van Dillen aan de Frederiklaan.

Met hulp van ‘D’n Dil’ zijn vrouw Mientje werd hij overgehaald om iets in het voetballen te blijven doen. ,,Het Kanon” (met 43 treffers houder van het nationale doelpuntenrecord; seizoen ‘56-’57) was niet van plan om na zijn voetballoopbaan actief te blijven in de voetbalsport. Opvallend stortte hij meteen na het stoppen als betaald voetballer van Helmond Sport zich in het trainersvak. Vier jaar bleef de Strijpenaar als oefenmeester bij Nuenen, de enige club die Dillen ooit trainde.

Triomf

Juni 1965. De laatste wedstrijd in zijn tweede seizoen moest worden gewonnen om het kampioenschap veilig te stellen. Uitgerekend bij buurman RKGSV in Gerwen. Voor bijna 4000 toeschouwers (bij het thuisduel waren er ook al ruim 2000 toeschouwers geweest) mocht Eduard van de Lockant al na drie minuten een strafschop nemen. ,,Uitgerekend in het dorp waar ik was geboren”, kijkt de toenmalige rechtsbinnen weer eens vol weemoed op het historisch duel terug. ,,Het was een van de weinige keren dat Dillen een voorbespreking hield.” Coen zei: ,,Ed , de penalty’s zijn voor jou. Ik had in de eerste minuut al een bal op de lat geschoten. Gelukkig schoot ik even later vanaf elf meter de 0-1 binnen waardoor we ons toen al voor een belangrijk deel in veilige haven waanden.”

Vlak voor tijd maakte Cees Braat er 0-2 van. Van de Lockant: ,,Hij scoorde bijna nooit, maar dit was toch wel een hele belangrijke. Na de wedstrijd gingen we in een grote open vrachtwagen voorafgaand door de harmonie terug naar café Apollo in een feestend Nuenen. Het hele dorp was uitgelopen. Men wilde niets van de wedstrijd en de rondtocht door het dorp missen.”

Een van de meest scorende spelers was Cees Rombouts. De aanvaller was kapelaan en stond in hoog aanzien zowel op- als naast het veld. ,,Cees was een hele fijne voetballer. Hij heeft nog lange tijd gevoetbald in Erp waar hij destijds pastoor was. Zelfs de huwelijksmis van onze spits Toon van Tienen is hij voorgegaan.”

Hele eer

Voor Nuenen was het een hele eer dat Dillen op de bank zat. ,,We speelden toen maar Brabantse Bond en hadden de nationale topschutter van Nederland op de bank zitten. Dat zou tegenwoordig niet meer gebeuren. Coen was een rustige maar stugge, tactisch sterke oefenmeester. Je hoorde hem nooit vloeken”, besluit Van de Lockant die op sportpark Oude Landen nog altijd als Mr. Nuenen door het leven gaat.