Rob Engelaar uit Geldrop wint eerste prijs bij Zilveren Camera voor foto Stint-ongeluk

Naast zijn eerste prijs heeft Engelaar ook de derde plaats behaald in de categorie Nieuws Nationaal met een fotoserie over de uit de hand gelopen intocht van Sinterklaas in Eindhoven. In totaal zijn 15 categoriewinnaars bekendgemaakt. De winnaars in de diverse categorieën maken kans op de Canon Zilveren Camera 2018 die op 1 februari in Hilversum wordt uitgereikt. De winnaar gaat naar huis met een wisseltrofee en een geldprijs van 10.000 Euro.