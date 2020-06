Roemeen (31) jat in Geldrop 2000 kilogram tin uit vrachtwagen: lading in Erp teruggevonden

Video Brabant neemt schade op na avond vol regen, donder en bliksem

18 juni De weersvoorspellingen beloofden weinig goeds voor woensdagavond en de nacht van woensdag op donderdag. Het bleef niet enkel bij voorspellingen, want op sommige plaatsen in Brabant kwam het er met bakken uit. Er was sprake van veel wateroverlast.