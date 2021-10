Rondje begroting in Geldrop-Mierlose gemeenteraad: Geen windmolens, wel faunaviaduct bij Genoenhuis

Het zijn zomaar wat nieuwtjes bij elkaar gesprokkeld tijdens een begrotingsavondje van de Geldrop-Mierlose gemeenteraad. Die kreeg donderdagavond met enig ceremonieel vertoon uit handen van financiën-wethouder Hans van de Laar (DPM) de gemeentebegroting van komend jaar overhandigd.

Een beetje poppenkast

Maar eigenlijk was dat een beetje poppenkast, want onder embargo hadden ze allemaal al vorige week vrijdag een exemplaar ontvangen. Zodat alle acht fracties er donderdagavond ook meteen iets van konden vinden. En dat deden ze ook. Alleen GroenLinks liet verstek gaan. De partij vond de voorbereidingstijd te kort. Begin november gaan de fracties er ook nog met elkaar over in debat. Daarna wordt de begroting vastgesteld.

Stembureaus voor blinden

Eerst was het de beurt aan de wethouders en burgemeester Jos van Bree. Die laatste meldde onder meer dat er volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart in Geldrop en Mierlo twee stembureaus voor blinden en slechtzienden komen.

Wethouder Marc Jeucken (CDA, ruimtelijke ordening) zei dat er vier projectleiders worden aangesteld voor het begeleiden van woningbouwplannen in de hele gemeente (dus niet alleen voor de 800 woningen die er de komende tien jaar in en rond het Geldropse centrum moeten komen).

Van wethouder Van de Laar hoorde de raad dat het aantal mensen met een uitkering in Geldrop-Mierlo nog steeds daalt en wethouder Rob van Otterdijk (oa duurzaamheid) gaf een korte update over de zon-en windenergieplannen in de gemeente. Behalve de twee in Mierlo komen er geen zonnepaneel-parken (geen plek op het energienet). En windmolens op Geldrop-Mierlo's grondgebied komen er helemaal niet. Ook niet langs de A67 dus.

Hij zei ook dat Geldrop-Mierlo voorop loopt met het aantal particuliere daken waarop zonnepanelen ligt, maar juist achterblijft als het om de bedrijfsdaken gaat.

Faunaviaduct als A67 verbreed wordt

Een faunapassage naast het fietsviaduct over de A67 bij Genoenhuis (Geldrop) komt er wel. De gemeente gaat op zoek naar geld daarvoor. Wanneer het wordt aangelegd, hangt af van de planning van de verbreding van de A67. Want dat gebeurt gelijktijdig.

Reacties van de fracties

In het rondje reacties van de fracties viel onder meer op dat de VVD (oppositie) vindt dat de gemeente meer aan onkruidbestrijding moet doen. Niet in de bermen van wegen, maar op de trottoirs waar volgens de VVD het ongewenst groen soms kniehoog is. Verder vindt de VVD dat er meer mogelijkheden voor mantelzorgwoningen moeten komen. Nu kan daar alleen een tijdelijke vergunning voor gekregen worden. Als de woning niet meer nodig is voor mantelzorg, moet die worden afgebroken. En dat is een lastig verhaal als iemand bij de bank aanklopt voor een hypotheek.

Vanuit oppositiepartij D66 kwam kritiek op de traagheid van het huidige bestuur in een aantal kwesties. Bijvoorbeeld als het gaat om de toekomst van Centrum Hofdael, een nieuwe deal met Laco over de exploitatie van zwembad de Smelen en het huisvestingsplan voor basisscholen.

‘Onzalige plannen’ in Nuenen

De PvdA tenslotte maakte gebruik van de gelegenheid om nog even te mopperen over de ‘onzalige plannen’ van Nuenen voor een bedrijventerrein met drie distributiereuzen op Eeneind-west. Richard van de Burgt kondigde aan dat zijn partijgenoten in provinciale staten er ook werk van gaan maken. Ze zullen er deze week nog vragen over stellen aan de gedeputeerde.