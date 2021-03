Rondom De Snuffelende Snuit in Nuenen blijft het nog onrustig

NUENEN - Hondenuitlaatservice De Snuffelende Snuit in Nuenen blijft de gemoederen in de omgeving bezig houden. Buren hebben alsnog bezwaar ingediend tegen de activiteiten in een bos in het buitengebied van Gerwen.

De buren zeggen niet tegen de hondenuitlaatservice zelf te zijn, maar wel tegen de extra verkeersdrukte die dat met zich mee zou brengen. Dat zit volgens hen zo: donateurs van de uitlaatservice krijgen toegang toe het terrein om zelf met de hond te wandelen, en dat brengt meer verkeer met zich mee, zo vrezen zij. De kwestie wordt binnenkort besproken in de gemeentelijke bezwarencommissie van Nuenen.

De Snuffelende Snuit is al jaren gevestigd in een stuk particulier bos aan het Rullen in Gerwen. Afgelopen jaar kwam de gemeente Nuenen erachter, dat eigenaresse Maeyke Alons nooit een vergunning hiervoor had aangevraagd. Dat gold ook voor vier andere hondenuitlaatservices in Nuenen, die op particuliere gronden hun werk doen.

Zij moesten allemaal een vergunning aanvragen en dat bracht soms flinke kosten met zich mee. De kwestie bij de Snuffelende Snuit was nog complexer: de eigenaresse had ook paardenstalletjes en een stacaravan op de grond geplaatst, wat niet mag in het buitengebied.

Vergeefs bezwaar bij de rechter

Bij de rechter en de gemeentelijke bezwarencommissie probeerde zij vergeefs gedwongen afbraak tegen te houden. Wel mocht het hekwerk om het terrein blijven staan, vond de rechter en ook de bezwarencommissie. Dat advies is nu ook officieel door het gemeentebestuur overgenomen.

Maar Alons blijft dus nog even in onzekerheid of zij haar bedrijf kan voortzetten, nu de buren dus in het verweer zijn gekomen.