Roodharige fietser slaat autoruit in en bedreigt inzittenden, bestuurster gewond in gezicht

Weinig toekomst voor kermis in Geldrop

12:00 GELDROP - De toekomst van de kermis in Geldrop ziet er niet goed uit. Dit jaar in september is er nog Kermis in Geldrop, maar daarna is het hoogst onzeker. Er is gewoon te weinig plek en op de plek die er is (Horecaplein) zijn de mogelijkheden beperkt.