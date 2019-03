Roze glasvezelkoe Clara in Mierlo geslacht door vandalen

MIERLO - Het is een trieste aanblik: de roze reclamekoe van het bedrijf dat glasvezel gaat aanleggen in het Mierlose buitengebied ligt aan diggelen in de natte akker. Haar poten zijn afgerukt en liggen her en der verspreid. Eentje ligt in de sloot. Haar hals lijkt gestrekt in een laatste wanhopige loei.