Rudie Nooijen Prins der Spruwwejagers

Frank Lammers uit Mierlo kreeg hulp van Rowwen Hèze: 'Mijn excuses aan alle Limburgers’

24 november MIERLO - Frank Lammers heeft voor zijn rol in de nieuwe film All You Need Is Love hulp gekregen van de band Rowwen Hèze. De acteur had voor zijn rol als Limburgse amateurdirigent wat assistentie nodig bij het zoeken naar het juiste accent en de juiste uitspraak.