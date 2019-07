Ruzie in Geldrop beslecht met een bijl

DEN BOSCH Ruzie om een vrouw liep december vorig jaar te hoog op in Geldrop. Een man sloeg toen met een bijl in op een ander in. Dat is volgens het OM een poging doodslag die hem vier jaar cel moet kosten.

Er is iets met de partner van Rudy van G., vertelde diens advocate Anne Aben vrijdagochtend. Ze werd gestalkt door een dorpsgenoot. En ook kinderen zouden er bij zijn betrokken. Rudy (37) pikte dat niet. Over en weer werd gedreigd, bezoekjes afgelegd en confrontaties gezocht. De politie wist er van en probeerde de zaak te kalmeren maar dat lukte niet echt.

Alcohol

Op een decemberdag was de maat vol. De stalker had laten weten dat hij weer langs zou komen. Rudy ‘wilde hem wegjagen’ en zocht hem op. Hij had een bijltje in zijn scooter. Dat was om de man af te dreigen. Maar deze stormde op hem af: ik steek je neer’. Ja, toen kon Rudy niet anders dan slaan, zei hij in de rechtbank. Hij is ‘goed met gereedschap’ en sloeg met de botte kant. De man weerde de slag af en brak daarbij zijn arm. Nog steeds zijn operaties nodig om te proberen de arm en hand weer aan het werk te krijgen.

De rechter begreep het wel een beetje, maar, vroeg hij: “Wat als je een pistool in je hand had? Dan had je hem doodgeschoten.” Rudy wist het niet. Hij was goed in de olie en weet dan niet wat hij doet. Dat probleem had de rechtbank ook gezien, voor hen lag een dik strafblad waar de alcohol uitdroop. Daar gaat de verdachte ook iets aan doen, beloofde hij.

Idioot

Officier van justitie Paul Visser had ook gezien dat er al jaren ‘gedoe’ was tussen de mannen. “Aangever gedroeg zich niet normaal, maar dit gedrag is gewoon idioot. Hier is echt als een malle geslagen. Het was geen groot wapen, een kloofbijltje. Dat splijt net zo makkelijk een schedel als een houtblok”. En getuigen hebben het wel degelijk over slagen met de scherpe kant.

Quote Het was geen groot wapen, een kloofbijl­tje. Maar dat splijt net zo makkelijk een schedel als een houtblok”. Paul Visser, Officier van justitie

Visser geloofde wel dat Rudy niet van te voren plan was de man dood te slaan en dat het om dreiging ging. Maar zelfverdediging was het ook niet: Rudy had gewoon weg kunnen rennen. Een poging doodslag dus. Daar staan lange celstraffen op. Maar omdat Rudy van plan is de knop om te zetten is vier jaar cel genoeg waarvan een voorwaardelijk zodat hij dan de kliniek in kan.