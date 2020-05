Sajed en Nadera Djamadi uit Geldrop maken mondkapjes om mensen te helpen

Een klant, die anoniem wil blijven, vraagt zich af hoeveel ze er nodig heeft als ze met de trein ergens naar toe gaat. ,,Heb ik er eentje voor de heenreis en eentje voor de terugreis nodig?” vraagt ze zich af. Djamadi vindt eentje genoeg, als er tenminste een nieuwe laag keukenpapier in het masker gebruikt wordt op de terugreis. ,,Thuis kan het weer gewassen worden op 60 graden.” De klant is het er niet mee eens. ,,Op de heenreis is de stof die tegen je mond zit vies geworden.” Ze koopt er twee en hoewel ze niet van plan is meteen op de trein te springen is ze reisvaardig.



Djamadi is 20 jaar geleden uit Afghanistan gevlucht vanwege de oorlog. Hij was laborant van beroep, maar in Nederland is hij nooit als zodanig aan de slag geraakt. ,,Mijn Nederlands blijft te slecht”, verklaart hij. ,,Nederlands is een moeilijke taal.”



Zijn vrouw was docente in het volwassenen onderwijs en begon een aantal jaren gelden het kledingreparatiewinkeltje in Winkelcentrum Coevering 14. De zoon van Djamadi staat in eenzelfde winkel in Eindhoven, Strijpsestraat 206 en verkoopt de handgemaakte mondkapjes ook.