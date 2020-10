Samen dansen bij Nolda’s

,,Het was in Son bij het dansen bij Nolda’s, zo heette de vrouw waar het dansen te doen was” weet Toons vrouw Wies nog wel. ,,Ik ging altijd graag dansen en zingen.” Het ging er met de wals en de foxtrot in die tijd klassiek aan toe.

Toon: ,,Er was iedere zondag wel ergens kermis en dan was er altijd een danstent bij. Daar gingen we graag heen want daar waren de meisjes. Maar voor het zover was hadden we de koeien al gemolken en waren we al naar de kerk geweest. Soms wel twee keer op een dag en ‘s middag om half drie nog naar ‘t Lof. We gingen ook vaak meteen daarna naar het voetballen kijken.”

Ze kwamen allebei van een boerengezin. Het gezin Van Rooij woonde op de Beekstraat en op de Beekstraat wonen ze nu nog. Toon was de oudste jongen en hij hielp flink mee op de boerderij. ,,Ik zou graag boer geworden zijn maar dat ging niet, er waren teveel kinderen.”

Zijn hele werkzame leven zat hij in de melk. Daarmee ging hij in Eindhoven de deuren langs. ,,Ik begon bij de voorloper van Campina. Al om 5.00 uur fietste ik naar Eindhoven waar het paard in de stalling stond en dat spande ik dan voor de kar om bij de melkfabriek Sint-Joseph aan de Dommel om de melk op te halen en dan ging ik door naar Gestel om te venten. Ze noemden me altijd Toon de melkboer. De mensen wisten niet eens mijn achternaam.”

Toon heeft zijn 25-jarig jubileum als melkventer nog meegemaakt maar uiteindelijk hield het beroep op te bestaan. ,,Toen heb ik nog bij Campina in de fabriek gewerkt. Als manusje van alles. Maar dat was niet echt werk voor mij. Ik ben een buitenmens. Hier thuis hield ik onze grond bij en we hadden kippen, varkens, schapen en een paardje.”

Wies was thuis het oudste meisje en dat hield in die tijd in dat je thuis in het huishouden hielp. Thuis was op ‘t Spekt in Nederwetten. ,,Dus heb ik alleen de lagere school gehad en dat vond ik jammer, ik had graag langer naar school gewild. Na mijn trouwen deed ik hier het huishouden. Ik heb nog wel een aantal cursussen gevolgd. En ik heb altijd veel en graag gezongen. Ik was lid van diverse koren en het zingen was fijn en het gezelschap was altijd heel gezellig.

Toon zorgde voor zijn land en zijn beesten, fietste en wandelde veel en graag en ging tot voor kort heel veel zwemmen. ,,Wel een paar in de week en dan steeds een uur. Dat bewegen heeft me altijd goed geholpen. Zo kon ik ook het kruis op de Smits van Oyenlaan bijhouden. Ik ging iedere zaterdagochtend harken en schoffelen.

Wies: ,,We hebben de tijd allemaal mogen beleven. We hebben het geluk gehad dat we samen oud hebben mogen en kunnen worden. En daar zijn we dankbaar voor.”