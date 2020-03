Samen de Mierlose zwarte redden

Daarom is de werkgroep al sinds 1995 bezig door enten en oculeren de Mierlose zwarte kers te kweken. Intussen heeft zij 1180 van deze boompjes in Mierlo en omgeving afgeleverd.



,,In Mierlo stonden ooit zo’n 2000 kersenbomen”, vertellen Theo van den Broek (63) en Piet van der Linden (75) namens de vijfkoppige werkgroep De Mierlose Zwarte van het IVN Mierlo. ,,De Mierlose zwarte is beroemd vanwege de bijzondere smaak, die bepaald wordt door de bodemsamenstelling in Mierlo. Dat heeft een bepaald kalkgehalte. De Mierlose zwarte houdt van een bodem met een meter zwarte aarde en daaronder het gele zand.”