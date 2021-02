Schaatsbaan bij molen De Roosdonck Nuenen open dit weekend

‘Echtschei­ding’ Gel­drop-Mier­lo's zorg-team niet slecht voor cliënten

3 februari GELDROP-MIERLO - Geldrop-Mierlo en Waalre gaan uit elkaar. Tenminste, waar het hun samenwerking in het zogenoemde Plusteam betreft. Maar dat is niet per se slecht nieuws voor de circa 500 Geldrop-Mierlose gezinnen die jaarlijks een beroep doen op het team dat gespecialiseerd is in complexe en langdurige zorgvragen.