‘Schaliegasboring’ bij Hulst (Geldrop) blijkt onderhoud gasleiding

Zo komen de verhalen de wereld in: aan de andere kant van het Eindhovens Kanaal, op Eindhovens grondgebied maar gelegen tegen de Geldropse wijk Hulst, is afgelopen week een installatie opgebouwd. Wie niet beter weet, zou best kunnen denken dat het om een of andere boring gaat. Er staat tenslotte een rond hoog ding bij. Iemand uit de buurt suggereerde dat het misschien wel om een schaliegasboring zou kunnen gaan en via de buurtapp was de onrust snel verspreid.

Eerst gas er uit, dan onderhoud

Maar navraag bij de Gasunie leert dat het hier om een onderhoudsbeurt van de regionale gastransportleidingen naar Nuenen en Geldrop gaat. Deze week de ene leiding, volgende week de andere. Om dat onderhoud te kunnen doen, moet het gas er uit. Dat gebeurt door het betreffende stuk leiding gecontroleerd te laten leeglopen. Het ontsnappende restgas wordt afgefakkeld door wat in gas-termen een ‘flare’ wordt genoemd, zo legt een Gasunie-woordvoerder uit.

Het hoge ronde ding is dus geen boor maar een soort schoorsteen. Maandag en dinsdag deze week en maandag en dinsdag volgende week kan er een gasvlam uit komen. Het zou ook kunnen dat dan in de buurt een lichte gaslucht te ruiken is.

Maar waarom is de buurt dan niet even gewaarschuwd vantevoren?

,,Dat hadden we inderdaad beter kunnen doen", geeft de woordvoerder toe, ,,maar op basis van de breedte van de leidingen en de druk die er op staat, berekende ons systeem dat we maar in een kleine straal rond de plek omwondenden hoefde te informeren. In die straal stond maar één huis. Achteraf zeg je: dat hadden we beter moeten inschatten".

Overigens was de angst voor schaliegasboringen sowieso onterecht. In februari 2018 besloot minister Wiebes het boren naar schaliegas in Nederland te verbieden.

Onderhoud gastransportleidingen. © Corrie de Leeuw