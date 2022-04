Scheidend wethouder Rob van Otterdijk (Geldrop-Mierlo) en de ‘ongelooflijke traagheid der dingen’

NIEUWS Wielrennen weer enorm populair: Ronde van Gerwen overtekend na massaal aantal aanmeldin­gen van coureurs

Na twee coronajaren lijkt de regionale wielersport zich op te kunnen maken voor veel betere tijden. Vanuit Gerwen komt een wel heel duidelijk signaal hoe groot de honger naar koers is. De wielerronde is op de deelnemerslijst al weken ‘overtekend’. Koersorganisator Toon Bouw is blij verrast en heeft vele tientallen coureurs inmiddels op een reserveplek moeten zetten, terwijl hij al meer renners dan normaal mocht toelaten.

28 maart