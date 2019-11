Scheurend kunstwerk in Park Nuenen wordt definitief gerepareerd

NUENEN - De gevaarlijke scheuren in de steen van het kunstwerk in het Park in Nuenen worden definitief gerepareerd, maar mogelijk gebeurt dat pas in het voorjaar.

Al meer dan vijf maanden staan uit voorzorg hekken om het kunstwerk midden in het dorp, nadat de scheuren in juni werden ontdekt. De schade is waarschijnlijk ontstaan omdat kinderen het monument regelmatig beklimmen.

Voorjaar

Het Nuenense college van B en W heeft lang getwijfeld over de offerte van een gespecialiseerd restauratiebedrijf. De kosten voor het herstel bedragen 15.000 euro. Deze week gaf het college definitief groen licht. De scheuren worden opgevuld. De holle stalen pijpen worden verstevigd, eveneens door ze op te vullen.

Wanneer de reparatie begint, is nog niet bekend. De gemeente laat weten dat het weer van invloed is en dat de vooruitzichten niet gunstig zijn. Raymund Bervoets van het gevraagde bedrijf Restauratie Breda zegt dat hij officieel nog niks heeft gehoord maar dat hij niet aan de slag kan als het vriest. Bovendien zit hij met andere klussen. Het voorjaar is het meest geschikte moment, schat hij zelf in.

Waarschuwingsbordjes

De steen staat sinds 1987 in het centrum van Nuenen. Het monument is gemaakt door de Bossche kunstenaar Theo Besemer en symboliseert de belangrijke bijdrage die kloosterorden hebben geleverd aan de verheffing van Brabant.