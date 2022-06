Schilderij ‘Wever en baby in een kinderstoel’ van Van Gogh leeft weer

NUENEN - Een jaar nadat ze het eeuwenoude weefgetouw verkocht, zit textielkunstenares Anneke Klein er weer achter in Nuenen om het Van Gogh-schilderij ‘Wever en baby in kinderstoel’ te ensceneren. Het voelde vertrouwd.

Wever, weefgetouw en baby ogen als het werk dat Vincent van Gogh maakte in januari 1884, kort na zijn aankomst in Nuenen. Het toont ‘het figuur van een man die in t weefgetouw zit, op zichzelf, de buste en de handen', zoals Van Gogh schreef aan zijn broer Theo.

In het werk dat Klein deze week weeft wil ze de ziel van de wever weergeven, geïnspireerd door deze tekst van Van Gogh in een brief aan Theo. ,,Het in zichzelf gekeerd zijn, het hoofd omlaag. Zo minimalistisch mogelijk. Dat is mijn ding.”

Van de hand gedaan

‘Bij het getouw, (…), staat een kinderstoel, (…) die kinderstoel in het armzalig vertrekje met leemen vloer’, staat in de brief. Het is de armoede die uit de werken van Van Gogh spreekt die Kees Rovers raakt. Klein deed haar weefgetouw uit circa 1750 een jaar geleden van de hand omdat ze een bredere wilde. Rovers nam het graag over, hij verzamelt voorwerpen uit de Van Goghperiode. Hij heeft aan zijn huis een Artist in Residence opgericht waar hij en zijn echtgenote kunstenaars die inspiratie vinden in werk en leven van Van Gogh uitnodigen om te komen werken.

,,Wij gebruiken zijn schilderijen en brieven om een indruk te geven van het leven van onze voorouders in Nuenen” verklaart Rovers zijn drijfveren. ,,Dit tableau vivant zou de huiskamer van mijn opa geweest kunnen zijn, op Het Laar. Misschien was mijn opa de baby. Onze kleinkinderen hebben er geen voorstelling van hoe men toen leefde. Een groot gezin in een hut onder allerbelabberdste omstandigheden en grote armoede. Later veranderde de regio van achterlijk in een van de slimste. Dat danken we aan de generatie voor ons die ging samenwerken. Wij moeten begrijpen wat zij doormaakten, terugkijken en er lering uit trekken.”

Kleuren

Ook Klein vindt inspiratie in Van Gogh. ,, Ik werk weinig met kleuren, die vragen veel aandacht. Hij schrijft over geweven grijzen waar andere kleuren draden doorheen wemelen: ‘Ze zijn heel anders dan heele kleuren die er hard, heel en levenloos bij worden’. Ik ben altijd al bezig met sociale en alledaagse thema’s, net als hij. Ik verwerk de warmte van garens tot verfijnde weefsels die sociale thema’s oproepen. Het spanningsveld in materiaalgebruik is mijn verbeelding van de sociale thematiek terwijl de gebruikte linnenbinding juist de meest eenvoudige structuur is. Kenmerken die ik ook in het werk van Van Gogh terugvind.”

Het kunstwerk dat Klein maakt wordt geveild. Het tableau vivant is tot en met zondag 3 juli van 12.00 tot 17.00 uur toegankelijk voor publiek. Bijdrage niet verplicht, wel gewenst. Ingang via werkplaats langs Berg 34.

