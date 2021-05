School betaalt 1,3 miljoen mee aan opknappen sporthal De Hongerman in Nuenen

Het opknappen van de sporthal kost 10,9 miljoen euro, zo werd in maart bekend. Dat is bijna twee keer zoveel als jaren geleden was ingeschat. De kostenstijging komt vooral doordat er een extra sportruimte nodig is. Daarnaast kent de hal uit 1976 een atypische constructie, wat renovatie ingewikkeld en dus prijziger maakt.

De gemeenteraad wees het voorstel voor renovatie en uitbreiding in maart af: de meeste politieke partijen vonden het te duur. Wethouder Joep Pernot kreeg de opdracht om met een goedkoper plan te komen.

Daarbij krijgt hij nu hulp van scholenkoepel OMO, waar het Nuenens College onder valt. Deze middelbare school is met 750 leerlingen in het komend schooljaar een grote huurder van de sporthal. Bovendien groeit het aantal leerlingen de komende jaren door, waardoor de school krap komt te zitten met de gymlessen.

OMO betaalt mee een nieuw, vierde zaaldeel

In april stuurde OMO een brief naar het college van burgemeester en wethouders, waarin de scholenorganisatie aanbood om 1,3 miljoen euro bij te leggen. Dat geld is specifiek bedoeld voor de bouw van een nieuwe, vierde sportruimte aan het bestaande complex. Die kost in totaal 2,8 miljoen. OMO stelt wel een voorwaarde: de school wil voortaan gebruik kunnen maken van drie sportruimtes.

Wethouder Pernot heeft het aanbod aangenomen, zo schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraad. Intussen probeert de wethouder de totale kosten van de renovatie verder te drukken. Want ook met de bijdrage van OMO blijft er nog 9,6 miljoen euro over. De gemeenteraad ziet liever een som die in de buurt ligt van de oorspronkelijk ingeschatte 5,5 miljoen.

Dat lijkt weinig realistisch, omdat een vierde ruimte hard nodig is, gezien de toenemende vraag naar sportruimte in Nuenen. Diverse clubs lieten in maart weten dat ze nu soms moeten uitwijken naar Eindhoven. Zelfs met de beoogde uitbreiding van De Hongerman blijft er een tekort aan ruimte, aldus de verenigingen.

In juli ligt een nieuw voorstel op tafel

Het lijkt er niet op dat Pernot de Hongerman verder wil uitbreiden. Hij belooft wel in juli met een nieuw voorstel voor de renovatie te komen, waarin de kosten zijn aangepast.

Om ook genoeg plek voor gymlessen van basisscholen te behouden, wordt de gymzaal aan de Mgr. Cuytenlaan voorlopig niet gesloopt. Dat staat wel op de planning voor over een aantal jaren, om woningbouw achter Het Klooster mogelijk te maken. De gemeente verwacht tegen die tijd elders ruimte voor gymlessen te vinden.