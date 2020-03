Schorsing coördinator ontketent machtsstrijd bij Nuenense gehandicaptenclub

Het landelijk bestuur KansPlus van koepelorganisatie en belangenvereniging voor verstandelijk gehandicapten heeft de coördinator van Club Sam eind vorig jaar op non-actief gesteld wegens ernstige meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Over de aard en het aantal klachten, doet advocaat Heleen van Soest geen mededelingen. Uit onderzoek van deze krant blijkt dat behalve vermoedens over fraude er ook klachten zijn van oud-vrijwilligsters over seksueel ongepast gedrag.