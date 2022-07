Schotse ruit inspireert mode-studenten, Weverijmuseum exposeert ontwerpen

GELDROP/EINDHOVEN - De kledingontwerpen van zes eerstejaars studenten Fashion Design krijgen deze zomer een plek in Geldropse Weverijmuseum. Ze zijn onderdeel van de tentoonstelling ‘Schotse ruit, voor even met Geldrop verweven’ die deze zomer te zien is.

De kilt van Guus Meeuwis, kilts van clans, complete outfits, Schotse uniformen van militairen en pipes en drumbands. Het is een kleine opsomming van wat er op die tentoonstelling te zien.

En tussen al die geweven wollen Schotse klederdracht zien bezoekers ook de ontwerpen van zes studenten Fashion Design van het Eindhovense Summa College. Ze deden al onderzoek naar de Schotse tartans (ruitpatronen) waar het Weverijmuseum een stalenboek van heeft met 170 tartans.

Boek als aanleiding voor de expositie

Het boek werd gevonden in de bibliotheek van de weverij en was de aanleiding voor de tentoonstelling. Wollenstoffenweverij Van den Heuvel, waar nu het Weverijmuseum is gevestigd, gebruikte het boek als inspiratiebron om tot een nieuwe ruit voor de dekens te komen. Studenten lieten zich op hun beurt inspireren door tartans voor hun project ‘Schots en Scheef’.

,,Het project sloot mooi aan”, legt docente Jeanine Wijnen uit. ,,Alle 22 eerstejaars hebben aan het project deelgenomen en het Weverijmuseum heeft zes van hen gekozen om een gedeelte van de tentoonstelling te vullen.”

Volledig scherm Het carnavalscostuum van Marloes Michielsen staat klaar om naar de tentoonstelling te gaan. © Olga Maria Berger

De zes studenten verwerkten ruitpatronen in hun kledingontwerpen van eigentijdse broeken, tops, rokken en jasjes. De ruit wordt niet voor het gehele kledingstuk gebruikt, maar als patch, rand of zak om de kleding mee te verfraaien.

Van punkers en crunchers tot chique vrouw en meiden van 16

David Klaassens koos punkers en crunchers als doelgroep. Zijn overall in herfstachtige tinten is voorzien van patchwork en randen met zijn eigen ontworpen Schotse ruit.

Lara Jongenelen ging voor duurzaamheid. Zij gebruikte de helft van een gedragen spijkerjack en ontwierp de andere helft met haar eigen ruitpatroon. Zo krijgt een spijkerjack een tweede leven.

Souad Abdiranma bedacht kleding voor de genderneutrale student, Benthe van der Hoeven combineerde haar ruit met een verfijnd Perzisch druppelpatroon. Senne Verblackt wil de chique vrouw kleden en Jolie de Jong meiden van 16 waarbij ze haar ruitpatroon combineert met spiegeltjes. De ontwerpen zijn nog niet gerealiseerd, hun ideeën geïnspireerd op de tartans liggen ter inzage op de tentoonstelling.

‘Schotse ruit, voor even met Geldrop verweven’ is te zien van 22 juli tm 31 augustus. Het programma met ook andere activiteitem is te vinden op visitgeldropmierlo.nl/nl/schotse-expositie.