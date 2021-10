Schrijver uit Nuenen belandt in eigen thriller door corona: ’Je kunt eraan doodgaan’

Rosa (8) uit Geldrop zit in een rolstoel en heeft niks aan de speeltuin, maar dat gaat veranderen

5 oktober GELDROP - Rosa Thomassen (8) uit Geldrop zit in een rolstoel en zou graag met andere kinderen in een speeltuin spelen. Maar speeltuin De Viking en de buurtspeeltuintjes in haar dorp zijn niet geschikt voor kinderen in een rolstoel. Daar komt nu verandering in.