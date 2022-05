Schuilen voor de regen maakt Mei’se Mert toch nog gezellig

Het was zelfs aardig druk tijdens de braderie die een van de grootste evenementen van Geldrop is. Marktbezoekers schuilden onder de dekzeilen van de kramen en op de overkapte terrassen tijdens de buien. Sommigen slenterden gezellig samen onder de paraplu verder en anderen lieten zich gewoon natregenen in de bijna verlaten straten.

Bijkletsen onder het dekzeil

Bij de hamburgertent, de frietkraam en andere eetkramen was tijd genoeg om alle mensen die zich schuilhielden te bedienen. Die konden intussen bijkletsen.

Na de buien schudden de honden zich uit, gingen de paraplu’s dicht en brak het gevaarlijkste moment aan om doornat te worden. Bakken regenwater werden van de dekzeilen van de kramen geduwd en dat was hier en daar flink raak.

,,Na corona laten we ons niet weerhouden door het weer”, was een veelgehoorde opmerking. In een onverstoorbare stroom trokken marktbezoekers door het centrum, de Molenstraat en de Sluissestraat. De winkels waren open en de kapper in het centrum was aan het werk.

Quote De nieuwe grote bloembak­ken nemen veel plaats in beslag. Maar de stands die er wel zijn, zien er netter en leuker uit. Cynthia Heesakkers, Stichting Mei’se Mert

,,Er staan ongeveer 250 kramen”, vertelt een van bestuursleden van Stichting Mei’se Mert, Cynthia Heesakkers. ,,Dat is minder dan andere jaren, dan zijn het er 300, maar we kunnen er na de herinrichting van het centrum niet meer kwijt. De nieuwe grote bloembakken nemen veel plaats in beslag. Maar de stands die er wel zijn, zien er netter en leuker uit.”

Veel bekijks bij Gered Gereedschap

Groenten, schoenen, kleding, kruiden, sieraden, riemen, speelgoed en nog veel meer kramen waren er te vinden. Die werden afgewisseld met stands waar vrijwillige organisaties zich profileerden, zoals Gered Gereedschap. Die kraam trok veel bekijks met het antieke gereedschap waaronder nog naaimachines die met de hand aangedreven moeten worden. Onmisbaar in landen waar elektriciteit niet vanzelfsprekend is.

En tussendoor stonden podia met uiteenlopende muziek. Het 16-koppige dweilorkest Simpel Zat uit Mierlo trok spelend rond. In Centrum Hofdael gaf het duo Jee & Vee hun concert bij de schuifdeuren en niet op het buitenterras wat eigenlijk de bedoeling was. Maar apparatuur kan slecht tegen regen.

Oekraïnse Anastasia Repetylo (11) zingt nog een keer

De muziek van Eugene Jonkergouw en Ad Voets klonk tijdens de buien over het lege plein, dat zich weer vulde toen het droog werd. Hun concert werd onderbroken door een optreden van de 11-jarige Anastasia Repetylo. Met haar moeder, broertje en zus is ze gevlucht uit Oekraïne. Ze zong ook op het Brits Ereveld in Mierlo tijdens de dodenherdenking op 4 mei en maakte daar diepe indruk met haar ontroerende kinderstem.

Volledig scherm Anastasia Repetylo, gevlucht uit de Oekraïne, zong in Centrum Hofdael tijdens de Mei'se Mert. © Olga Maria Berger