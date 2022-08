Schuimbad in Geldropse fontein, gemeente moet ingrijpen door ‘gevaarlijke situatie’

Het is een opmerkelijk beeld aan de Johan Peijnenburgweg, vlakbij het centrum van Geldrop. Afgelopen maandag waren flinke schuimvlokken te zien in en rondom de fontein. Iets wat de afgelopen maanden minstens twee keer eerder gezien is. Net nadat de fontein weer schoon was deze week, was het donderdag weer raak. De gemeente grijpt nu in. Voor de fontein zelf en omdat de vlokken gevaarlijk kunnen zijn voor passerende auto’s.