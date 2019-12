Schuur in Geldrop uitgebrand, elektrische scooter is vermoedelijk oorzaak

Centrum Hofdael Geldrop krijgt tijdelijk bestuur

10:59 GELDROP - Centrum Hofdael in Geldrop heeft een nieuw, tijdelijk bestuur. Vier voorzitters van de grote huurders nemen de leegvallende plekken in. Per 1 januari stapt het oude bestuur op uit frustratie over het steeds opnieuw uitstellen van de beloofde renovatie van de theaterzaal.