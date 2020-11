Scooterrijder (17) zonder rijbewijs gooit krat bier op de weg tijdens politieachtervolging in Geldrop

Mooie pot in Kringloop­win­kel Het Goed Geldrop blijkt urn met as

29 oktober GELDROP - Deze week is er wel een heel bijzonder item ingeleverd bij kringloopwinkel Het Goed in Geldrop. Wat in de eerste instantie leek op gewoon een leuke gele pot met twee vogeltjes op het deksel, bleek bij nader inzien een urn met inhoud.