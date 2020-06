Scootmobiel saai? Mierlonaar Peter Maas maakt ze in een handomdraai hartstikke kleurrijk

MIERLO - Tijdens de wintermaanden keek Peter Maas uit Mierlo uit zijn huiskamerraam. Het was stil op straat, op een enkele wandelaar of scootmobiel na. Saai eigenlijk, die scootmobiels, dacht hij bij zichzelf. Zo’n zwarte, kale rugleuning zou toch veel kleurrijker en toch ook veilig kunnen? En zo kwam hij op het idee van de ‘ScootSee’.

Quote Voor mensen die slechtho­rend zijn, zou je bijvoor­beeld SH erop kunnen laten bedrukken Peter Maas De ScootSee is een hoes die om de rugleuning van de scootmobiel gaat”, legt Mierlonaar Peter Maas (61) uit. ,,Zowel aan de zitting- als aan de rugzijde is de hoes door middel van afbeeldingen en kleur te personaliseren. Het is dus een persoonlijke hoes, helemaal op maat gemaakt. En die valt lekker op, dus ook nog eens extra veilig op de weg.” Zo’n zwarte rugleuning vindt ie maar saai. ,,Soms zie je dat mensen er voor de veiligheid een veiligheidshesje omheen hangen. Dat vind ik maar knullig, dat kan leuker en veiliger.”

Tijdens de coronacrisis kwam de ontwikkeling van zijn product op een laag pitje te staan. Maar nu geeft Maas weer vol gas. Enthousiast somt hij allerlei mogelijkheden op om de hoes te ‘pimpen’ (op te leuken, red.) ,,Hoe leuk is het om met felle kleuren, emoticons, of afbeeldingen iets persoonlijks over de eigenaar of eigenaresse te vertellen? Bovendien is het nog eens leuk om cadeau te doen.”

Waarschuwing

Maas vertelde een aantal goede kennissen - tevens eigenaar van een scootmobiel - over zijn plannen. ,,Zij waren ook enthousiast. Zeker toen ik uitlegde wat er allemaal mogelijk is. Voor mensen die slechthorend zijn, zou je bijvoorbeeld SH erop kunnen laten bedrukken. Voor het achteropkomend verkeer een extra waarschuwing dat de scootmobieleigenaar misschien niet goed hoort dat er verkeer aankomt en dat je dus rustig moet passeren. Maar ook kun je op de hoes aangeven hoe hard de scootmobiel kan. Goed om te weten voor inhalend verkeer, want dat is soms lastig in te schatten.”

Maas zit vol met ideeën en is inmiddels ook al begonnen met de eerste basisontwerpen. ,,Ik heb er bewust voor gekozen om de scootmobielhoes te laten maken in Nederland, en niet in China. Ik ga voor een honderd procent Nederlands product en dus voor kwaliteit, al blijf ik ervoor zorgen dat de hoes betaalbaar is.”