Senioren somber over combinatie woongroep en gezondheidscentrum in Nuenen

Niet mogelijk

De secretaris van de woongroep zegt dat zijn achterban onaangenaam verrast is door de ruimte die het gezondheidscentrum opeist. De artsen en apothekers zetten in op drie bouwlagen. Waar ze de derde bouwlaag voor willen gebruiken is de de senioren tot dusver onduidelijk.

De woongroep heeft het plan voor een complex met 25 appartementen losgelaten. ,,Met pijn in het hart hebben we aangeboden om minder appartementen te bouwen.’’

Onverteerbaar

De senioren zijn bereid om genoegen te nemen met negentien woningen, ondanks de hogere kosten per huishouden. Zes oudere echtparen op de wachtlijst voor de woongroep worden teleurgesteld. ,,En dan is er nog steeds weinig ruimte voor een tuin en kijken zes huizen uit op een groot gebouw.’’

De ouderen werken sinds 2014 aan hun droom en vrezen dat de plannen weer niet doorgaan. ,,Na alle tegenslagen in de afgelopen jaren is dat onverteerbaar’’, zeggen ze.

Gebaar

Wethouder Caroline van Brakel is minder pessimistisch maar erkent dat beide partijen moeten toegeven. ,,Het onderzoek is nog niet afgerond maar vooralsnog concluderen wij dat beide initiatieven op deze plek passen. Het kan wel zijn dat beide partijen concessies moeten doen. Als de woongroep een gebaar maakt moet het gezondheidscentrum dat wellicht ook doen.’’

Apotheker Camiel Wammes snapt de zorgen van de woongroep maar zegt ook dat drie bouwlagen altijd het uitgangspunt is geweest voor het gezondheidscentrum. ,,We willen over alles meedenken maar de hoogte is acceptabel en niet raar. We willen er samen uitkomen.’’