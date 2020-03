Serenade voor bewoners verpleeghuis Nuenen is weerzien voor Joke (78) en Leo (79)

videoNUENEN - Bewoners van verpleeghuis de Akkers in Nuenen die al sinds maandag geen bezoek mogen ontvangen, werden vrijdagochtend verrast met een optreden van twee zangers. Voor Joke Hazenberg (78) uit Gerwen was het dé kans om haar man Leo voor het eerst in vijf dagen weer te zien.

Terwijl de vrolijke meezingers van de Nuenense zanger Bart de Rooij galmen over het plein voor het zorgcentrum staat Joke Hazenberg vrijdagochtend eenzaam tegen het hek. Ze heeft tranen in haar ogen en zwaait. Ze zwaait naar echtgenoot Leo (79) die ze zondag voor het laatst mocht bezoeken en die ze sindsdien niet meer heeft gezien of gesproken.

Achter het raam

Veel eerder dan de sluiting van verpleeghuizen die het kabinet donderdag aankondigde, ging de Akkers maandag al dicht voor bezoek. De zeventig bewoners zijn te zwak om een besmetting met het coronavirus te riskeren.

Het besluit valt de 78-jarige Gerwense heel zwaar. Ze mag alleen de was van haar man nog komen halen en die krijgt ze dan bij de deur uitgereikt. Medewerkers van het zorgcentrum komen haar uitleggen dat Leo niet naar buiten mag en achter het raam blijft.

Andere generatie

Sinds wanneer haar man in de Akkers woont? Ze hoeft er geen seconde over te denken: ,,7 juni’’, zegt ze. Hij heeft de ziekte van Alzheimer, herkent haar nog nauwelijks en hij kan niet meer lopen.

Zestig jaar kennen ze elkaar, 55 jaar zijn ze getrouwd. Waarom zijn vrouw hun vier kinderen niet meer op bezoek komen, snapt Leo niet. Joke vreest dat hij haar helemaal vergeet nu ze niet dagelijks meer langskomt. ,,Het is zo verdrietig.’’

Bellen is aan hem en haar niet besteed. Beeldbellen al helemaal niet. ,,Hij snapt dat niet. En ik ook niet. Wij zijn van een andere generatie.’’

Een keer iets anders

Joke is blij dat ze hem een half uurtje kon zien. Ze is dankbaar dat haar buurman in Gerwen aan haar heeft gedacht. Haar heeft geattendeerd op het verrassingsoptreden en haar heeft meegenomen.

In een lastig gesprek over de heg verzekeren medewerkers dat het goed gaat met de bewoners. ,,Maar het is inderdaad heel zwaar voor mantelzorgers’’, erkent begeleider Anke van Houten van de dagbesteding.

De bewoners reageren opgetogen op de aandacht en het optreden voor de gesloten deur, een initiatief van de landelijke stichting Club Goud dat deze week is ontstaan. De komende dagen gaan nog veel meer artiesten langs bij verpleeghuizen in het hele land.

Zanger Bart de Rooij twijfelde geen seconde toen hij werd gevraagd. ,,Mooi om in eigen dorps iets te kunnen betekenen. Het is een keer iets anders en de feestjes en partijen zitten toch in het slop.’’

Volledig scherm Zanger Bart de Rooij voor verpleeghuis de Akkers in Nuenen © Rene Manders/DCI Media