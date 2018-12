Sfeeraldo is in Geldrop de ster op het ijs

Vraag aan een viertal snaken: ,,Wie is die man?” Ze trekken een en dezelfde frons: geen flauw idee. Gelukkig is er nog een moeder met parate kennis: ,,Dat is wethouder Van Otterdijk.” In de verte murmelt de wethouder nog wat, maar dan ineens bergt hij zijn papiertje op en klinkt het luid en duidelijk uit zijn mond: ‘Veel plezier!’

Wintersfeer Geldrop kan van start gaan. Het hek zwaait open. Haastig verspreiden de kinderen zich over het ijs. Over enkele jaren zullen ze bij scheikunde leren dat voor zo’n staat van wanorde een mooi woord bestaat: entropie.

Kost meer dan een ton

Er zit wel structuur in de bewegingen van de sneeuwpop, wiens wortelneus parmantig omhoog wipt. High-fivend gaat Sfeeraldo, want zo heet-ie, langs de reclameborden. Hoppenbrouwers, Croky, Trachitol: er is door de sponsoren ook dit zevende jaar van Wintersfeer Geldrop weer flink afgeschoten. Moet ook wel, want het kost meer dan een ton om zes weken lang een ijsvloer in je stadshart te leggen.

Volledig scherm Sfeeraldo, mascotte van Wintersfeer Geldrop (STAAT GENOTEERD) © Tom Tacken/BD

Bart Meulendijk, van de werkgroep communicatie, wrijft zich in de handen: dat worden weer zes prachtige weken. Ze gaan spijkerslaan. Vier keer komt een dj vanuit een Citroën midden op het ijs zijn plaatjes draaien. Er staat een Top 2000 Quiz op het program. En ze hebben ook dit jaar in Geldrop weer ‘human curling’ voor families. In een plaats als Oisterwijk schuiven ze over het ijs met fluitketels, maar je eigen oma zoals hier in Geldrop is natuurlijk veel leuker.

Let wel: Wintersfeer doet ook aan goede doelen. Serious Request komt 19 december langs. En de helft van de statiegeldactie die Wintersfeer bij de Albert Heijn voerde, gaat naar Spieren voor Spieren.

Maar nu snel door naar ‘t Gammele Huys, de ‘winterstube’ die de kasteleins van de Gammele Geit en Heerenhuys gezamenlijk exploiteren. Meulendijk gaat er bekend maken wie de sjaalbreiwedstrijd heeft gewonnen.

De spanning stijgt. En dat valt te begrijpen: een hoofdprijs van 250 euro aan winkelbonnen is door de middenstand beschikbaar gesteld. Tromgeroffel dus. En dan komt het hoge woord eruit: van tachtig ingezonden sjalen is de allermooiste die van Lia Timmers.

Lees onder de foto verder

Volledig scherm Lia Timmers, winnares van de sjaalbreiwedstrijd van Wintersfeer Geldrop, samen met Sfeeraldo op de foto © Tom Tacken/BD

Uren lang ging het van insteken, omslaan, doorhalen en af laten gaan. Lia breide van alles in haar patronen: een muts, schaatsen, wanten, een kerstboom en - u zult het niet geloven - ook Sfeeraldo zelve. Dus gaat Lia stralend samen met Sfeeraldo op de foto.

Wintersfeer Geldrop, het laat zich nog het best als verkleinwoord samenvatten. Sfeertje!