Sint Anna Ziekenhuis gaat nu ze 90 wordt gewoon ‘Anna’ heten; ‘We willen dichtbij de mensen blijven staan’

Anna Annette werkt in het Anna Ziekenhuis: ‘Wij zijn één groot team’

Ze heeft naar eigen zeggen het mooiste vak wat er is. Annette van Tiggelen-van den Heuvel (44) is verpleegkundige op de functieafdeling van het Anna Ziekenhuis in Geldrop. “Je kunt iets betekenen voor mensen op de momenten wanneer ze dit het hardst nodig hebben. Bovendien is elk dagdeel anders. Dat maakt dit werk heel uitdagend. Tel daar de hechte manier waarop we in dit ziekenhuis samenwerken bij op en voilá: een droombaan.” Zoek jij een baan in het Anna? Komt goed uit, want het ziekenhuis heeft jou hard nodig.