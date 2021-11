Sinterklaas komt zondag niet aan in Geldrop; hij is er ineens en maakt wel tocht

Traditionele intocht niet verantwoord

Voorzitter Ad Verhappen: ,,We zaten vrijdagavond toch bij elkaar omdat we de koets en de kar klaar moesten maken en we waren het er snel over eens. De intocht in de traditionele vorm zou nu niet verantwoord zijn. We hebben de burgemeester gebeld en die complimenteerde ons. Natuurlijk was hij het helemaal met ons eens.”

Bolderkar met muziekinstallatie

De harmonie en het orkest de Kwalpiepers hadden al afgezegd. De Eindhovense feestband Aventurado is afgezegd door de organisatie. Verhappen: ,,Maar Sinterklaas is er wel. En de pieten ook. We hebben er toch weer 75 klaar staan. We vinden het belangrijk dat de kinderen met eigen ogen kunnen zien dat ze allemaal weer in Nederland zijn. Het is jammer dat het zo moet, maar het is niet anders. We maken er toch wel het beste van hoor. Meer kunnen we niet doen.”