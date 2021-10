Sinterklaasorganisaties Geldrop en Mierlo eensgezind over Zwarte Piet: die tijd is voorbij

GELDROP-MIERLO - Of de sinterklaasintocht in Mierlo doorgaat is hoogst onzeker. In Geldrop komt die er bijna zeker wél. Maar één ding staat vast: De pieten zullen allemaal van de roetveegsoort zijn. ,,We gaan nu over. Dan zijn we er ook in één keer klaar mee.”

De voorzitters van de stichtingen die in Geldrop en Mierlo de sinterklaasintochten organiseren zijn duidelijk: ,,Landelijk zijn ze om. Dus wij nu ook", aldus voorzitter Wim Aarts van het Sinterklaascomité Mierlo. En zijn collega Ad Verhappen van de Geldropse stichting De Drie Harten zegt: ,,Eerst waren we nog van plan om geleidelijk over te stappen, maar nu hebben we toch besloten om het in één keer te doen.”

Mierlo's sint-festijn hoogst onzeker

Maar ja, of er ook een feestelijk intocht in beide dorpen zal zijn waarbij die pieten in actie komen, is nog helemaal niet zeker. In Mierlo hadden ze eigenlijk al besloten om er vanwege verschillende problemen vanaf te zien. Toch is er eind deze week nog een laatste overleg met de gemeente. ,,Maar ik heb er eerlijk gezegd een hard hoofd in:, zegt Aarts.

In Geldrop willen ze het zoveel mogelijk regelen zoals andere jaren. Inclusief aankomst in de haven op Hulst op zondag 14 november om 13.30 uur, een tocht per koets door het dorp en ontvangst bij gemeentehuis. Maar deze week kreeg de organisatie te horen dat zowel bij de haven als bij het podium bij het gemeentehuis de boel met hekken afgezet moet worden en volwassen bezoekers een QR-code en identiteitsbewijs moeten laten zien. Verhappen: ,,Alleen dan krijgen we een vergunning. Dinsdag nemen we een definitief besluit. Maar ik ga er vanuit dat we alles geregeld krijgen”.

Intochten zijn gemengde evenemente: deels doorlopend, deels stilstaand

Probleem bij de sinterklaasintochten is dat het gemengde evenementen zijn. De intocht of optocht is een doorlopend evenement, waarbij geen coronamaatregelen getroffen hoeven te worden. Maar het wachten bij de haven (in Geldrop) en het podiumprogramma aan het einde van de tocht zijn onderdelen waarvoor wél maatregelen genomen moeten worden: afzetten met hekken en vragen naar QR-code- en ID.

En dat vinden ze in Mierlo een probleem. In Geldrop kunnen papa's en mama's die geen QR-code (willen) hebben met hun kindjes langs de route naar Sinterklaas kijken. Maar in Mierlo is die tocht er niet. Voorzitter Wim Aarts: ,,Het lukt dit jaar niet. De meeste harmonieleden kunnen dat stuk niet meer lopen. De ponyclub kan dit jaar bijna geen pieten leveren en we zitten die zondag ook nog eens tegelijk met de prinsenreceptie in zaal de Koffer. De bussen van de verenigingen die daar naartoe gaan, moeten over dezelfde route". En dus zou het dan kunnen dat sommige Mierlose kinderen Sinterklaas die dag níet kunnen zien en andere kinderen wél. ,,Nou, dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen", zegt Aarts.

Pieten die niet herkend willen worden, trokken zich terug

Het roetveegbesluit heeft er toe geleid dat een een flink aantal pieten zich terugtrok. Dat waren vooral pieten die het niet fijn vinden als ze herkend worden. Bijvoorbeeld omdat ze in het dagelijks leven schoolmeester zijn. Maar Aarts en Verhappen zijn er niet ongerust over: ,,Qua pieten zijn we alweer bijna op sterkte", zegt Aarts. Kennelijk is de roetveeg-optie voor veel mensen juist een reden om wél piet te worden.

Hoe dan ook, een groot voordeel heeft die roetveeg-variant wel: De pieten kunnen zichzelf schmincken. ,,En dat is in deze coronatijd ook wel zo fijn", aldus Verhappen.