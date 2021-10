Sinti in Nuenen raken hun geduld kwijt en willen snel meer standplaatsen

NUENEN - Sinti in Nuenen willen dat de gemeente haast maakt met het uitbreiden het aantal standplaatsen op woonwagenkampjes. Maar dat gaat in 2022 nog niet gebeuren.

In een brief aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad spreken zij hun ongeduld uit. De brief is ondertekend door veertien Sinti, die al jaren noodgedwongen in een huis wonen. Ze spreken namens meerdere personen: op dit moment wachten zeker 45 gezinnen op een standplaats, aldus de briefschrijvers.

Volgens hen gaat het wonen in een huis ten koste van hun (sociale) gezondheid. In de Sinti-cultuur is het van belang dat families dicht bij elkaar wonen, schrijven zij. Nu wonen sommige families of ver uiteen of met meerdere generaties in één huis.

Quote Het is een utopische gedachte dat de woonwagen­kam­pjes in 2022 opgeknapt worden Caroline van Brakel, Wethouder Nuenen

De problematiek is niet nieuw. Sinds het Europees Hof voor de Rechten van de Mens enige jaren geleden besloot dat de Sinti-cultuur beschermd moet worden, zijn gemeenten verplicht om woonwagenkampjes uit te breiden als daar behoefte aan is. Maar dat loopt niet overal even vlot.

Al in 2017 beloofde Nuenen de boel aan te pakken

De gemeente Nuenen beloofde al in 2017 de woonwagenkampjes in Gerwen en Nuenen op te knappen en uit te breiden om daarna over te dragen aan woningcorporatie Helpt Elkander. Daarvan is nog weinig terechtgekomen. Tussen de gemeente en diverse Sinti zijn er geschillen over huurachterstand, achterstallig onderhoud, illegale bouwsels en de communicatie verloopt niet soepel.

Het lijkt erop dat de Sinti nog langer moeten wachten. Pas komend voorjaar verwacht wethouder Caroline van Brakel (CDA) dat er een rapport klaarligt over de huidige staat van de kampjes en het aantal nieuwe standplaatsen dat nodig is. Dat rapport is nodig om de overdracht naar Helt Elkander te kunnen regelen.

De boze briefschrijvers wijzen erop, dat dit al vaker is beloofd, de gemeente al een aantal projectleiders heeft versleten en er al eerder in kaart is gebracht hoe groot de woonbehoefte onder Sinti is. Zij vragen de gemeente om perspectief te geven door een termijn te noemen.

Ook in 2022 gebeurt er weinig, verwacht de wethouder

Wethouder Van Brakel zei vorige week in de gemeenteraad nog, dat het ‘een utopische gedachte is’, dat de woonwagenkampjes in Gerwen in Nuenen in 2022 opgeknapt worden. „Helpt Elkander neemt de kampjes pas over, als wij als gemeente alle woonwagens schoon, heel en veilig gemaakt zijn.”

Dat gaat Nuenen minimaal 3,5 miljoen euro kosten aan grootschalige renovatie en het schoonmaken van vervuilde grond, zoals in Gerwen. Het kampje daar staat pal tegen een voormalige vuilstort aan. Binnenkort pleegt de gemeente voor een ton al wel noodzakelijk onderhoud aan de woonwagens aan het Kremersbos.

„Maar dat is puur om te zorgen dat de bewoners in de winter wind- en regenvrij zitten”, aldus Van Brakel. Een planning voor grondige renovatie en uitbreiding van het aantal standplaatsen is nog niet gemaakt.