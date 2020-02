Sinti-uitvaart doorkruist carnavalsactiviteiten Gerwen

Het dorp verwacht behalve veel carnavalsvierders ook zeker driehonderd Sinti voor de begrafenis van Pupa Schäfer, de 81-jarige moeder van het woonwagenkamp aan de Bosweg die begin deze week overleed. In onderling overleg zijn het feest en de uitvaart zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Uitvaart vervroegd

Buurman en dorpsraadslid Rein Lantman vertelt dat de Sinti hem deze week hebben benaderd vanwege de uitvaart en de (inter)nationale belangstelling die zij verwachten. Lantman zegt dat de nabestaanden zich niet realiseerden dat ze de begrafenis precies hadden gepland op het moment van de carnavalsoptocht in Gerwen zaterdagmiddag.

De Gerwense carnavalsvereniging de Narre-Kappen is bovendien aan de beurt om de sleuteloverdracht door burgemeester Maarten Houben op zaterdagochtend te organiseren. De carnavalsclubs uit Nuenen en Nederwetten worden daarom zaterdagochtend ook verwacht in de tent op het Heuvelplein in Gerwen.

In overleg met de Sinti is de uitvaart in de nieuwe Clemenskerk een paar uur vervroegd. De ceremonie begint om 11.00 uur. De carnavalsvereniging is op het hart gedrukt om de kerk pas na afloop te versieren voor de carnavalsmis op zondag.

Verkeersregelaars wijzen de weg

Door de carnavalstent op het plein en de opstelling van de carnavalsoptocht op de Gerwenseweg is ook het parkeren een uitdaging. Lantman die deel uitmaakt van de lokale club verkeersregelaars heeft de Sinti geadviseerd om te parkeren buiten het dorpscentrum, bij de voetbalclub, bij staalbedrijf Smulders aan de Kerkakkers of bij ‘t Huysven aan De Huikert. De verkeersregelaars gaan zaterdag extra vroeg op pad om optochtdeelnemers en begrafenisbezoekers de weg te wijzen.

Grote familie

Zoon Paulus Schäfer gaat uit van driehonderd belangstellenden voor de begrafenis van zijn moeder. Hij is de jongste van negen kinderen. De familie telt bovendien 32 kleinkinderen. ,,We hebben een grote familie en mijn moeder was heel geliefd’’, zegt hij over de drukte die hij verwacht. Hoe meer zielen hoe meer vreugd was bovendien het levensmotto van zijn moeder, benadrukt de bekende gipsygitarist.

Schäfer hoopt dat de carnavalsvierders een beetje rekening houden met de uitvaart. Volgens hem is afgesproken dat de feestmuziek in de tent zachter gaat als de rouwstoet arriveert en vertrekt.