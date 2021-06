Slaapstudio Stijn in Nuenen bereidt rechtszaak voor tegen afsluiten Opwettenseweg

Het is geen verrassing dat een rechtszaak in de maak is. De afgelopen jaren klonk in Nuenen al genoeg protest tegen de wegafsluiting. Eind april besloot de gemeenteraad na veel discussie om de weg vanaf de Wolvendijk te dichten voor doorgaand verkeer. Dat gebeurt over een jaar of drie en is nodig om de wijk Nuenen-West af te bouwen.

Zo lang over dit plan gepraat wordt - sinds 2008 - zijn er felle voor- en tegenstanders. De een is blij dat de Opwettenseweg rustiger en dus veiliger wordt, de ander baalt dat een sluiproute naar Eindhoven verdwijnt. Verkeer moet straks omrijden via de Europalaan of via de Geldropsedijk en N270.

‘Van drie naar twee toegangswegen richting Eindhoven’

Daar is het nu al heel druk, vindt Stijn van Bree. De winkelier aan de Opwettenseweg denkt dat zijn straat beter autoluw gemaakt kan worden met stoplichten. „Een ideale oplossing is er nooit. Maar om drie toegangswegen richting Eindhoven terug te brengen tot twee lijkt de minst interessante variant”, aldus Van Bree.

Hij roept inwoners op zich bij hem te melden om samen een rechtsgang naar de Raad van State voor te bereiden. Over de haalbaarheid van zijn doel is Van Bree open. „Het is een fikse uitdaging maar nooit geschoten is altijd mis.”

Gemeente: openhouden Opwettenseweg juist juridisch onhaalbaar

De gemeente Nuenen heeft er altijd op gehamerd dat juist het openhouden van de Opwettenseweg zou sneuvelen op juridische gronden. In het verleden zijn hierover afspraken gemaakt met provincie, Eindhoven en de bouwer van Nuenen-West. Ook zou de woningbouw kunnen stilvallen hierdoor. Voor dat argument bleek de gemeenteraad uiteindelijk gevoelig.

De actie van Van Bree is vooralsnog de eerste concrete voorbereiding van een rechtszaak over verkeer en Nuenen-West. Mogelijk komen er meer. Bewoners van Nuenen-Zuid overwegen ook juridische stappen, met name tegen een nieuwe weg over het Wettenseind. De gemeente heeft in de planning van de aanleg rekening gehouden met eventuele rechtszaken.