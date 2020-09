Slachthuis Geldrop krijgt toestemming voor uitbreiding activiteiten, buurt verontwaardigd

GELDROP - Terwijl de gemeente Geldrop-Mierlo wordt overstelpt met klachten over het slachthuis van Pali Group krijgt het bedrijf toestemming voor extra activiteiten. De buurt is verbaasd en heeft massaal bezwaar gemaakt.

Pali Group vroeg en kreeg toestemming voor de bouw van een waterbuffertank, een mechanische koelmachine, verwarmingscontainer en een portiersloge. De vergunning die eind juli is verleend is opmerkelijk en de timing is bijzonder omdat de gemeente juist in overleg was met de buurt over een beperking van de overlast. Bovendien ligt het bedrijf onder een vergrootglas omdat de gemeente meent dat regels er niet goed worden nageleefd.

Doorheen geglipt

,,Ik was echt kwaad’’, herinnert voorzitter Pearl de Ruijter van het buurtcomité zich van het moment dat ze hoorde over de vergunning.

Bij het buurtcomité bestaat de indruk dat de vergunning er bij de gemeente doorheen is geglipt. De voorzitter benadrukt dat de kwestie vorige week is uitgepraat in een gesprek met burgemeester Jos van Bree en de twee betrokken wethouders Marc Jeucken (CDA, vergunningen) en Rob van Otterdijk (GroenLinks, milieu).

In het gesprek heeft de gemeente excuses gemaakt omdat het buurtcomité in strijd met afspraken niet was geïnformeerd over de vergunning.

Overlast erger

Een gemeentewoordvoerder geeft toe dat de vergunning ambtelijk is verstrekt, buiten het college van B&W om. Maar de suggestie dat die aan de aandacht is ontsnapt klopt niet, zegt hij.

Tegen de verleende vergunning is door in totaal 95 huishoudens uit drie woonwijken bezwaar gemaakt. De bewoners snappen niet dat het bedrijf de ruimte krijgt om uit te breiden en groeien terwijl er al ernstige stankoverlast bestaat. ,,Wij zijn bang dat de overlast alleen maar erger wordt.’’

Volgens de buurtbewoners is het onbestaanbaar dat het bedrijf vergunning krijgt terwijl de oorzaak van de huidige overlast nog niet is opgespoord en opgelost.

Tussen drie woonwijken

Volgens de gemeente dienen de vergunde activiteiten de efficiency en bestaat de hoop dat de overlast daardoor juist afneemt.

De omwonenden zien de varkensslachterij het liefst vertrekken. De huidige plek tussen drie woonwijken, vinden ze ongeschikt. Door nu toestemming te verlenen voor een uitbreiding zal het alleen maar lastiger worden om de bedrijfsactiviteiten te beperken of verhuizen, denken de tegenstanders.