Slachthuis Pali in Geldrop meldt incidenten nu wel

GELDROP - Het Geldropse slachthuis Pali en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) zitten op één lijn na een aantal incidenten in het begin van dit jaar. Het slachthuis meldt het nu netjes als zich situaties voordoen waardoor stankoverlast of milieuschade kan ontstaan.

,,Zoals het nu gaat, is Pali goed bezig”, aldus de woordvoerder van ODZOB. Dat zei hij tijdens de bijeenkomst van de bezwaarschriftencommissie afgelopen donderdag.

Het Geldropse slachthuis protesteerde tegen de hoogte van dwangsommen die worden opgelegd als ze deuren of ramen laten openstaan. ODZOB had dat in het eerste kwartaal van dit jaar een aantal malen geconstateerd. Daarnaast was er één keer een afwijking geconstateerd in het door het slachthuis afgevoerde water naar het gemeentelijke riool.

Dwangsommen

Om te voorkomen dat nog eens gebeurde, kreeg Pali te horen dat bij een volgende overtreding dwangsommen zouden worden opgelegd. De deuren laten openstaan kan oplopen tot een bedrag van 8400 euro en nogmaals verontreinigd water afvoeren kan het bedrijf 9000 euro kosten.

Die bedragen vindt het bedrijf veel te hoog. ,,Dat de deuren openstaan geeft geen stankoverlast”, aldus de heer Loosveld, adviseur van Pali. ,,Het luchtsysteem zuigt de buitenlucht naar binnen.”

De discussie of daar wel of niet stankoverlast door ontstaat, was in de bezwaarschriftencommissie niet aan de orde. In de vergunning staat dat ramen en deuren dicht moeten zijn en daarop kan ODZOB handhaven.

Klagen

De omgevingsdienst controleert het bedrijf regelmatig, omdat veel bewoners van de drie omliggende woonwijken klagen. ,,Het is de bedoeling dat Pali incidenten meldt, zoals een automatische deur die niet werkt of een storing in de waterreiniger”, zegt de woordvoerder van ODZOB. ,,En wel op het moment dat het incident zich voordoet, zodat we weten waar klachten van omwonenden eventueel vandaan komen.”

Dat melden doet het bedrijf nu tot volle tevredenheid van de omgevingsdienst. Daarnaast is Pali van plan om 100.000 euro in een nieuw luchtzuiveringssysteem te investeren. ,,We willen voor niemand overlast veroorzaken”, zegt directeur Meeuwissen. ,,Het systeem wordt binnen afzienbare tijd geïnstalleerd.”