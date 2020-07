Slap geklets, interviews en ‘kippenvelmuziek’: radiostation KommuS Geldrop is los

Onder het genot van een glas champagne werden als opening van het online radiostation de nummers gedraaid die burgemeester Jos van Bree van Geldrop-Mierlo had aangedragen: De manier, Roller Coaster en Aerials. Die nummers bezorgen hem iedere keer kippenvel. Roller Coaster van Danny Vera vond Van Bree bijzonder toepasselijk op zijn eigen leven het laatste half jaar; ,,De inhuldiging tot burgemeester en alles wat daarna op me afkwam, gevolgd door de coronacrisis."

De vrijwilligers van KommuS hadden juist niets meer te doen doordat het Kasteelfestival afgelast moest worden. Dat was een klap en een van de organisatoren, Sander Waterschoot, besloot zijn baard te laten staan tot het festival wel door kon gaan. Die is intussen behoorlijk lang en zal nog wel langer worden tot er een vaccin is gevonden en festivals weer worden toegestaan.

Overleven



Omdat Dj's, mensen van licht en geluid en toeleveranciers die vorig jaar het festival hebben gesponsord door de crisis in financiële nood kwamen, heeft KommuS hen alsnog betaald met de opbrengsten van festivals van afgelopen jaren. ,,De meeste Dj's en andere betrokkenen hebben toegezegd om volgend jaar weer mee te werken aan het Kasteelfestival", vertelt organisator Jeroen Janssen. ,,Als ze overleven tenminste."

Volledig scherm DJ Sander Watersloot (links) draaide voor burgemeester Jos van Bree diens kippenvelplaat Rollercoaster van Danny Vera © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Duimen draaien



Intussen wilden de vrijwilligers iets doen om in deze spannende tijd mensen te bereiken en te verbinden binnen de RIVM richtlijnen. ,,KommuS is voor gezelligheid. Omdat de mensen niet naar ons toe kunnen komen, moeten we naar hen toe", vindt Waterschoot. En zo ontstond het idee om een radiostation te beginnen. Peter Renders, een techneut die zelf ook Dj is, hielp met de aanschaf van de apparatuur en het installeren. ,,Ik zat thuis duimen te draaien toen ik hoorde van de plannen van KommuS en ik ben er meteen op ingesprongen."

Met hem meldden zich maar liefst 15 Dj's, waaronder André (79) die country gaat draaien, Niels (21) die voor Nederlandstalige muziek zorgt en Ian en Roel (19) die dance, house en techno op zijn lijstje heeft. De jingles, waaronder 'Alles voor een gezellig Geldrop', zijn belangeloos gemaakt door de Geldroppenaar Henri Pors.



Radio KommuS is 24 uur per dag, 7 dagen per week in de lucht en alleen op internet te beluisteren via Kommusradio.nl waar ook een camera meedraait en livebeelden te zien zijn. ,,Als het aantal kijkers niet boven de 75 uitkomt tenminste", voegt Janssen eraan toe. ,,We hebben een beperkt abonnement voor livebeelden." Luisteren kan altijd en Dj Danny die als eerste draaide, verwacht er minstens 1 miljoen uit binnen en buitenland.