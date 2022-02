Slapen in je gele Van Gogh-bedje met uitzicht op de groene heuvels; de regio denkt mee over Gulbergen

MIERLO/NUENEN - Een weekje weg in de heuvels van Gulbergen en dan ’s nachts lekker slapen in je vakantiehuisje met zijn gele Van Gogh-bedjes. Of op de fiets naar het gebied waar bewoners ecologisch boeren en je rechtstreeks ‘van het land’ kan kopen. Het zijn slechts enkele van de opties voor de toekomst van Landgoed Gulbergen.

Met een online informatieavond voor iedereen met belangstelling voor Gulbergen is donderdagavond een monster-overlegtraject over de toekomst van het groene gebied in de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen van start gegaan. Niet alleen de Metropoolregio-gemeenteraden (21) en de provincie worden daarin meegenomen, maar ook omwonenden (1500), bedrijven, verenigingen, waterschap en milieuorganisaties.

Aan het einde van dit jaar moet er dan een plan liggen waarmee iets heel bijzonders, recreatiefs, duurzaams en groens gemaakt wordt van het hele 325 hectare grote landgoed tussen Nuenen, Mierlo en Geldrop.

Heel breed draagvlak

Frank van der Meijden is namens de Metropoolregio Eindhoven (MRE) portefeuillehouder voor de ontwikkeling van Gulbergen. Hij is er van overtuigd dat er dankzij maximale openheid en meedenkmogelijkheden een plan uit rolt met met een heel breed draagvlak.

Eigenlijk zou afvalbedrijf Attero een plan maken voor de gebiedsontwikkeling Gulbergen. Maar toen daar na 17 jaar nog maar bar weinig van was terechtgekomen, besloot gebiedseigenaar MRE eind 2020 het erfpachtcontract met Attero te beëindigen. Dat kostte 17 miljoen euro. Het afgelopen jaar is onder verantwoordelijkheid van Van der Meijden verkend wat de mogelijkheden met het gebied grofweg zijn en hoe het staat met de financiële haalbaarheid.

Belangstellenden en gemeentebestuurders kregen daarover donderdagavond een presentatie. Daaruit bleek dat vooral in het noordelijk deel van Gulbergen (boven de spoorlijn) de mogelijkheden liggen.

De bergen zijn voor ‘fun’

In het zuidelijk deel liggen Dierenrijk en de golfbaan. Die blijven sowieso. En de afvalbergen zelf (80 van de in totaal 325 hectare) zijn alleen geschikt voor ‘fun’: wandelen en fietsen zoals dat nu al gebeurt. Er zouden nog wel andere plezierdingen bij kunnen zoals bijvoorbeeld een bobsleebaan waar geen sneeuw voor nodig is. En er is ruimte voor wedstrijden en evenementen.

Op de bergen (top op 62 meter) mag niet worden gebouwd en bomen kunnen er niet groeien. Het afval is bedekt met 80 centimeter grond en een afdeklaag. Daarbij klinkt het afval ieder jaar nog een paar centimeter in. En er komt gas vrij uit de bergen, dat wordt omgezet in bruikbare energie.

Mogelijkheden boven het spoor

Maar verkenning van het noordelijk deel leverde vier mogelijkheden op: een energielandschap met 8 windmolens en zonnepanelen, een gevarieerd bosgebied, een themavakantiepark met recreatiewoningen en een gebied voor landschappelijk wonen. Dat laatste zou bijvoorbeeld kunnen in hoevewoningen met ruimte voor kleinschalige ecologische landbouw.

Uit de presentatie -die bekeken werd door 200 mensen- bleek dat de Metropoolregio bij de eerste twee opties jaarlijks geld moet bijleggen. En dat was niet de bedoeling. De regiogemeenten willen dat Gulbergen ‘zichzelf bedruipt’. Bovendien moet de 17 miljoen euro die aan Attero betaald werd nog worden terugverdiend.

Quote We zijn benieuwd naar alle reacties. En ja, een combinatie van de opties kan natuurlijk ook. Frank van der Meijden, Metropoolregio Eindhoven

Met de twee andere invullingen kan dat volgens de berekeningen wel. ,,De komende weken zijn er onder meer nog bijeenkomsten met bewoners”, zegt Van der Meijden, ,,En via de site gulbergen.nl kan iedereen nog reageren. We zijn benieuwd naar alle reacties. En ja, een combinatie van de opties kan natuurlijk ook.”

Tijdens het webinar donderdagavond werd de kijkers gevraagd aan te geven welke ontwikkelingen zij belangrijk vinden. Meer horeca, recreatie en sport scoorde 44 procent. Meer bos en natuur 41 procent. Meer aandacht voor uitstraling en betere entrees van het gebied scoorde 0 procent. Ook voor windmolens liepen de kijkers van donderdagavond niet warm: 5 procent.

De gespreksavonden voor omwonenden zijn 28 maart in Geldrop en 31 maart in Nuenen. Aan het einde van dit jaar komt de Metropoolregio mede op basis van alle input met een voorkeursscenario. Daar mogen alle gemeenteraden dan hun zegje nog over doen. Inclusief alle procedures en het zoeken naar marktpartijen duurt het zeker nog tot 2025 voordat er een spade de grond in gaat voor het toekomstplan Gulbergen.

Volledig scherm De ligging van Gulbergen centraal tussen Eindhoven en Helmond. © Metropoolregio Eindhoven

Volledig scherm Foto gemaakt vanuit het noorden van het gebied, waar bouw-mogelijkheden zijn: hoevewoningen of vakantiehuisjes. © Metropoolregio Eindhoven