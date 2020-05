Sliblaag weg uit gemeentevijver Nuenen maar blauwalg niet

NUENEN - Een experiment met biologische bestrijding van slib in de gemeentevijver in Nuenen heeft resultaat gehad maar voor mooi en schoon water is meer nodig. Waterschap De Dommel heeft dat laten weten nadat juist in de Nuenense gemeentevijver regionaal de eerste blauwalg van het seizoen is aangetroffen.