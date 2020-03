Sloop appartementen aan de Vinkenhofjes Nuenen definitief

Welke bouwhoogte nodig is om ten minste 120 nieuwe woningen neer te zetten, is ook nog niet duidelijk. Tijdens de discussie over alle ontwikkelingen in Nuenen-Zuid heeft Helpt Elkander gezegd dat zes bouwlagen vereist zijn om een betaalbaar plan te maken. De gemeenteraad heeft die ruimte niet toegestaan. Voor het gemeentebestuur is vier hoog aan de Vinkenhofjes het maximum en alleen als is aangetoond dat het financieel noodzakelijk is.



In het gunstigste scenario zijn de eerste nieuwbouwwoningen eind 2023 klaar. Het project moet uiterlijk in 2025 zijn afgerond.