Sloop Collse Hoeve in Nuenen is lastig tegen te houden

NUENEN - De sloop van De Collse Hoeve in Nuenen lijkt moeilijk te voorkomen. Een beschermde status is onhaalbaar: in 2001 oordeelde de provincie al dat het pand haar historische waarde heeft verloren.

Projectontwikkelaars willen het hotel-restaurant aan de Collse Hoefdijk slopen om plaats te maken voor 232 nieuwe appartementen voor hoofdzakelijk arbeidsmigranten. Het plan voor de zogeheten Flexcampus Nuenen overviel de politiek vorige week compleet. Het gemeentebestuur had de vergunningaanvraag hiervoor ter inzage gelegd, maar de gemeenteraad niet apart ingelicht.

Donderdagavond sprak een meerderheid van de gemeenteraad hierover haar ongenoegen uit, om daarna aan te dringen op het geven van een beschermde status aan de hoeve. Wethouder Ralf Stultiëns acht dat onmogelijk. „Helaas denken wij het onhaalbaar is, omdat in 2001 al een onderzoek is gedaan door de provincie, waaruit bleek dat de historische waarde is verdwenen door vele verbouwingen. We zijn nu twintig jaar verder, waarin nog meer gesleuteld is aan het pand.”

Voor veel Nuenenaren een beeldbepalende plek

Hotel-restaurant de Collse Hoeve huist deels in een boerderij uit 1887. De geschiedenis van de plek gaat echter terug tot 1100 en geldt als de oorsprong van de huidige wijk Eeneind. Ook is de Collse Hoeve voor veel Nuenenaren een mooie plek waar zij veel feesten, bruiloften en ander vertier beleefden. Verder zien veel Nuenenaren de plek als ‘beeldbepalend.’

Volgens wethouder Stultiëns zijn dat genoeg redenen om de hoeve te behouden. „Maar we kunnen alleen een stevig gesprek aangaan met de projectontwikkelaars, in de hoop dat de hoeve onderdeel wordt van de Flexcampus.” Niet alle partijen willen overigens de Collse Hoeve per se behouden. De VVD, D66 en PvdA noemen het ‘flauwekul’ en ‘tijdverspilling’ om dit te proberen. W70, Natuurlijk Nuenen, CDA en De Combinatie zijn wel voor behoud, GroenLinks hoopt erop.

Politiek voelt zich gepasseerd

Donderdagavond uitten veel partijen hun ongenoegen dat zij niet van het plan wisten, terwijl de Wijkraad Eeneind wel was ingelicht. De politiek voelt zich gepasseerd, te meer omdat vorige week nog een bijeenkomst plaatsvond over het onderwerp huisvesting van arbeidsmigranten. Daarbij mochten de gemeenteraden van Nuenen en Son en Breugel online brainstormen.

Wethouder Caroline van Brakel zei dat ze daarbij liever geen ‘concrete casussen’ besprak, omdat dat zou afleiden van een open gesprek over het thema. „Ook is het voor Son en Breugel lastig om mee te praten over een Nuenens onderwerp.”

Verder nam Van Brakel de indruk weg dat de komst van de flexcampus een gelopen race is. „Als iemand een omgevingsvergunning aanvraagt, moeten we die in behandeling nemen. We beoordelen het nog op haalbaarheid en de gemeenteraad mag in maart zeggen of het bestemmingsplan gewijzigd kan worden.”

Daarbij gaat het alleen om de vraag of het bouwtechnisch en juridisch mogelijk is. Het plan tegenhouden puur om de Collse Hoeve te behouden, lijkt uitgesloten.