Sloop oude Strabrecht College in volle gang

GELDROP - De sloop van de oude Westvleugel van het Strabrecht College in Geldrop is in vergevorderd stadium. De vleugel, waar oorspronkelijk de MAVO in was gevestigd, maakt plaats voor sportvelden.

,,We hebben als leraren en leerlingen lief en leed gedeeld in dat gebouw, maar het is allesbehalve jammer dat het wordt afgebroken”, vindt Hans Abels, lid van de directie. ,,Iedereen is nu gewend aan het nieuwe gebouw dat van alle gemakken is voorzien. Zeker in de coronatijd is het fijn dat de verhuizing heeft plaatsgevonden. We hoeven hier de ramen en de deuren niet open te zetten, we hebben een hypermodern ­ventilatiesystemen.”

Het nieuwe gebouw is luxe, maar wat sporten betreft moet er nog geïmproviseerd worden. Behalve in de twee nog bestaande oude gymzalen, wordt er gegymd in Sporthal de Coevering. Voor buitensporten maken de leerlingen gebruik van de velden van Braakhuizen en van Hockey Geldrop.

Nieuwe sportvelden

,,Van die velden maakten we ook in de oude situatie al regelmatig gebruik, maar nu veel vaker”, aldus Abels. De nieuwe sportvelden zouden in eerste instantie op de plek van het oude hoofdgebouw komen. De Westvleugel, die tijdens de verbouwing van het gemeentehuis tijdelijk werd gebruikt als gemeentekantoor, zou gespaard worden.

Het plan was om daar de Van der Puttschool in te vestigen die in een verouderd gebouw aan de Parallelweg zit. Maar de Westvleugel beantwoordde niet aan de eisen om er een moderne school voor buitengewoon onderwijs in te vestigen. Een andere bestemming werd niet gevonden voor de Westvleugel, die uit het zicht ligt en de ingang aan de Dwarsstraat heeft. En dus werden de plannen omgegooid: de sportvelden komen nu op de plek van de Westvleugel en als het oude hoofdgebouw is afgebroken, worden daar woningen gebouwd.

Bedrag van 2 miljoen

De gemeente, die de grond in eigendom heeft, hoopt daar een bedrag van bijna 2 miljoen aan te verdienen. Op twee gymzalen na, wordt het oude Strabrecht dus gesloopt. Wanneer het hoofdgebouw wordt afgebroken is nog niet duidelijk, maar de Westvleugel is voor de Kerst helemaal verdwenen. Kort daarna wordt gestart met de aanleg van de sportvelden. Abels hoopt dat die klaar zijn bij het begin van het nieuwe schooljaar. Dan kunnen leerlingen dus weer dichtbij het schoolgebouw hun buitengymlessen krijgen. Het plan voor de binnenlessen is om de twee oude gymzalen op te knappen.