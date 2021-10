SMAEK-eigenaar René Huisman investeert in ‘afhaalmarkt’ en kookstudio in Geldrop

GELDROP - Restaurant SMAEK in Geldrop krijgt een klein zusje. Een kookstudio waar ook maaltijden besteld en afgehaald kunnen worden. Nieuwe mogelijkheden in een nieuwe markt, aldus eigenaar/kok René Huisman.

Was het toeval of gewoon talent voor ondernemen? Feit is dat René Huisman, kok/eigenaar van restaurant SMAEK aan de Geldropse Nieuwendijk, al volop aan het pionieren was met afhaalmenu's rond de feestdagen toen het coronavirus de langdurige horeca-lockdown veroorzaakte. ,,En dus was het voor ons mogelijk om zonder kinderziekten in die afhaal-markt te stappen”, zegt hij.

Het succes van de afhaalmenu's (zo'n 200 per week) loodste het restaurant zonder averij door de corona-sluiting. Geen cent steun hoefde Huisman aan te vragen: ,,We hebben puur op eigen kracht overleefd", zegt hij niet zonder trots. Geen wonder dus dat Huisman helemaal niet meer van de afhaalmenu's af wil. En daarom opent hij op 31 oktober het SMAEK-atelier. Honderd meter verderop aan de Korte Kerkstraat.

Bloemenwinkel werd kookstudio

De voormalige bloemenwinkel (die naar een pand twee deuren verderop verhuisde) heeft de afgelopen maanden een metamorfose ondergaan. Aanvankelijk had Huisman gevraagd de lege winkelruimte te mogen gebruiken om er tijdelijk wat restaurant-meubilair op te slaan. ,,Maar toen ik daar binnen rondliep dacht ik: jaha, dit is wel wat...”

Quote Dit zijn toch inkomsten die je niet zomaar wil laten liggen René Huisman, eigenaar van SMAEK

Het pandje inspireerde hem. Hier zou hij door kunnen gaan met de afhaalmenu's. Huisman: ,,Hoewel het restaurant inmiddels weer open is, verkopen we gemiddeld nog zo'n 40 afhaalmenu's per week. Wel minder dus, maar nog altijd zo'n 2000 per jaar. En dat is exclusief de pieken rond de feestdagen. Dat zijn toch inkomsten die je niet zomaar wil laten liggen.”

SMAEK-stijl

Volledig scherm Rene Huisman aan het werk in de open keuken van het SMAEK-atelier. © Rene Manders/DCI Media Maar om het kleine zusje van SMAEK rendabel te maken, was meer nodig. En zo kwam het idee voor een kookstudio tot stand. ,,Maar dan wel een mooie", zegt René Huisman, ,,met een goede en functionele nieuwe keuken en een 4,5 meter lange tafel waaraan 14 gasten kunnen zitten. En alles natuurlijk helemaal in de SMAEK-stijl.”

Vanaf 31 oktober kunnen klanten er terecht: voor het afhalen van vantevoren bestelde menu's (prijzen tussen de 35 en 55 euro), voor een groeps privé-diner met eigen kok en bediening (65 euro pp) of voor een groeps-kookavond waarbij de deelnemers hun eigen gerechten (af)maken onder leiding van een kok (ook 65 euro pp). ,,Niet te moeilijk, wel lekker en leerzaam", belooft Huisman.

Geen personele problemen

En heeft SMAEK wel genoeg personeel voor al die plannen? Huisman glimlacht zelfverzekerd. Bij hem geen personele problemen. Er was al nauwelijks sprake van verloop en tijdens de coronasluiting hebben de drie (straks vier) vaste krachten in de keuken gewoon kunnen doorwerken omdat de afhaalmaaltijden liepen als een tierelier (200 per week). En de acht die normaal in de bediening werken, heeft hij doorbetaald. ,,Het was een investering die ik er voor over had om die meiden en één jongen binnen te houden.”

Quote Goed he? Dat uit een slechte tijd ook iets moois kan komen René Huisman

Huisman is van plan om vijf avonden per week (zondag en maandag zijn de SMAEK-vestigingen gesloten) zo'n beetje heen en week te pendelen. Eerst de gasten ontvangen in het SMAEK-restaurant, dan de gasten begeleiden bij het koken in het SMAEK-atelier. Of dat niet wat te veel wordt? Huisman denkt van niet. Hij heeft tenslotte een goed team om zich heen. En hij heeft er verschrikkelijk veel zin in: ,,Goed he, hoe uit een slechte tijd ook iets heel moois kan komen.”