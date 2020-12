‘Snel bouwen met systeembouw woningen, maar toch geen eenheidsworst’

NUENEN/VELDHOVEN - Industriële systeembouw van woningen, dat kan de oplossing zijn voor het grote tekort aan betaalbare woningen. In delen uit de fabriek geleverde bouwpakketten kunnen snel en goedkoop geproduceerd én in elkaar gezet worden. En daar is grote behoefte aan.

Jaarlijks worden er nu zo'n 20.000 woningen gebouwd die uit de fabriek komen en ter plaatse in enkele weken tijd in elkaar gezet worden. Dat moeten er op termijn veel meer worden als het aan Pieter Huijbregts uit Nuenen ligt.

40 tot 50 procent goedkoper met systeembouw

Natuurlijk weet hij ook dat er nog andere problemen zijn die de nodige snelle productie van tienduizenden betaalbare woningen per jaar tegenhouden. Zoals het gebrek aan locaties en de langdurige procedures of de barrières die opgeworpen zijn voor corporaties om te bouwen. ,,Maar ik richt me op het bouwen zelf. Dat kost bijvoorbeeld nu gewoon véél méér dan een woningcorporatie uit de huur aan inkomsten binnenkrijgt. Terwijl het met industrieel geproduceerde systeembouw 40 tot 50 procent goedkoper kan. Dan kun je dus ook veel meer bouwen en daadwerkelijk zorgen dat iedereen een dak boven het hoofd krijgt.”

Huijbregts studeerde aan de TU/e en richtte architectenbureau Bouwhulp Groep mee op. Uit frustratie over de trage gang van zaken, richtte hij jaren geleden al het Netwerk Conceptueel Bouwen op dat het toepassen van systeembouw probeert te bevorderen. Op 71-jarige leeftijd trekt hij zich terug. Maar niet zomaar. De Nuenenaar heeft een afscheidsessay geschreven waarin hij nogmaals pleit voor het bevorderen van de betaalbare fabrieksbouw.

Volledig scherm De sloop van de Airey-woningen in de wijk Jerusalem in Nijmegen. © Paul Rapp

Wat gaat er nu fout dan? ,,In essentie gaat het in de bouw zo: bij ieder project beginnen we opnieuw. De opdrachtgever laat steeds opnieuw een ontwerp maken, zoekt een aannemer die spullen en mensen bijeenbrengt en er wordt gebouwd. Dat is foutgevoelig, traag en duur. Voor de Tweede Wereldoorlog waren er al ideeën om dat anders te doen.” In Eindhoven heeft Philips bijvoorbeeld Airey- en Polynorm-woningen gebouwd. Toen kwamen de bouwmaterialen uit de fabriek. Later kwamen hele modules, zoals de badkamer of de binnengevels uit de fabriek. Veel variatie was niet mogelijk en dus leidde dat soort massaproductie tot eenheidsworst”, erkent Huijbregts. Er kwam dan ook veel kritiek op, bijvoorbeeld van architecten. In de jaren tachtig stierf de systeembouw daardoor een stille dood.

'Niemand haalt de fabriekswoningen er uit’

Volledig scherm Nuenenaar Pieter Huijbregts bij het project Hof van Gerwen in Veldhoven, een wijkje dat gebouwd is volgens de industriële systeembouw. © Kees Martens/DCI Media Waarom ziet hij er dan toch toekomst in? ,,Omdat digitalisering en computergebruik tegenwoordig veel meer ontwerpvrijheid hebben gebracht. Ten eerste kan de opdrachtgever een specifieke systeembouwer kiezen, met bepaalde kwaliteiten en keuzemogelijkheden. En binnen elk systeem heb je ook weer mogelijkheden om te variëren. Als ik er een lezing over geef, laat ik altijd tien foto's van bouwprojecten zien. Niemand die dan eruit haalt welke uit de fabriek komen.” Zoals bij het project waar hij op de foto gaat, het Hof van Gerwen in Veldhoven. Dat doet in de verste verte niet meer denken aan de blokkendozen uit de Aireywijk in Eindhoven.

Daar komt bij dat de onderdelen, zoals gevels, daken, casco, keukens, badkamers en installaties nu makkelijker in de fabriek op bestelling gemaakt kunnen worden. Huijbregts vergelijkt deze industriële systeembouw met de autoindustrie. ,,Zoals je nu een auto uit de fabriek kiest, zo zou je ook een woning moeten kunnen kiezen, ja zelfs met een online woningconfigurator voor de eindgebruiker, zoals nu bij automerken.” Fabrieken zijn er ook al. Grote aannemers als VolkerWessels, BAM (van het Hof van Gerwen in Veldhoven), Van Wijnen, Jansen de Jong, Heijmans, maar ook kleinere als Huybregts Relou leveren al snelle bouwpakketten, ook voor corporaties. Het doet Huijbregts ook deugd dat bijvoorbeeld de regionale corporaties samen een aanbesteding gaan doen voor een systeembouwwoning.

Volledig scherm Project met woningen volgens het industriële concept MorgenWonen van VolkerWessels in Vroomshoop. © Marieke Amelink

Toch zijn er nog genoeg beren op de weg, erkent Huijbregts. De bouw is traditioneel van het stenen stapelen, van het bouwen, niet van het aankopen van woningdelen. Maar ook het aanbod is nog niet op peil. ,,De capaciteit van de fabrieken is nog te laag. En er moeten nog afspraken gemaakt worden over meer standarisatie van producten. Nu past bijvoorbeeld een dak niet altijd op een casco of gevel. Daar moeten bedrijven afspraken over maken.”

Quote Nu is de tijd rijp om door te pakken, gezien de enorme woningnood én de opgave om te verduurza­men. Want ook daarbij kan indu­striële systeem­bouw een rol spelen. Pieter Huijbregts

Maar ook voor de overheden liggen er schone taken. Ten eerste moet de systeembouw erkend worden, in het beleid van rijk, provincie en gemeente. En vervolgens moet de overheid de regie nemen om barrières weg te nemen. ,,Als een systeem eenmaal goedgekeurd is, hoeft de gemeente bij een vergunningaanvraag niet steeds het hele project te beoordelen. Dan volstaat dat de aanpassingen voor de lokale situatie gecontroleerd worden. Dat kan geld en tijd sparen.” Maar ook een financiële bijdrage van de overheid zoals vroeger voor de premiekoopwoningen - vergelijk het maar met de fiscale begunstiging van elektrische auto's, zegt Huijbregts - zou een optie zijn. Samenwerking tussen alle partijen is vervolgens het toverwoord.

Vooroordelen lelijke massabouw wegnemen

Maar het belangrijkste is wellicht dat de vooroordelen over lelijke massabouw weggenomen moeten worden. ,,Industriële systeembouw uit de derde golf is echt iets heel anders dan vroeger. Daar moeten we ontwikkelaars, corporaties, bouwers en consumenten van overtuigen”, aldus Huijbregts. ,,En dan kan het snel gaan, want nu is de tijd rijp om door te pakken, gezien de enorme woningnood én de opgave om te verduurzamen. Want ook daarbij kan industriële systeembouw een rol spelen.”

Het hele verhaal van Huijbregts is terug te vinden op prefabbeurs.nl/essay.