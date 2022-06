Snuffelonderzoek: Slachthuis Geldrop stinkt maar een beetje. Gemeente: ook dat beetje moet minder

GELDROP - De stank die het Geldropse slachthuis in de omliggende wijken veroorzaakt, valt mee. En als het stinkt, komt die lucht niet uit de schoorsteen maar uit de loods waarin het slachtafval wordt opgslagen. Dat is vastgesteld door vijf speciale snuffelaars van de Odzob.

Maandagmiddag zijn de reslutaten aan vertegenwoordigers van de circa 2000 huishoudens in de omliggende wijken gepresenteerd. Van hen hebben er 145 ook meegedaan met het onderzoek.

Bij het slachthuis van Pali mogen volgens de vergunning jaarlijks 700.000 varkens geslacht worden. Maar de capaciteit van het slachthuis is nu 500.000 per jaar (2000 per dag). Voor 1 juli moet die vergunning gereviseerd worden. De gemeente kan dan aanvullende voorwaarden stellen.

‘Geuroverlast zal verder afnemen’

Volgens wethouder Marc Jeucken (CDA, omgevingswet) gaat dat ook zeker gebeuren. ,,In de huidige vergunning staat bijvoorbeeld niets over het voorkomen van geur die vrijkomt bij het inladen van restproducten. Dat gaan we er nu wel in opnemen.” De wethouder verwacht dat de geuroverlast in de wijken Genoenhuis, Akert en Hoog Geldrop dan nog verder zal afnemen.

Cijfers waren goed, maar overlast bleef

Het slachthuis zit al 50 jaar op de huidige plek. Maar daar omheen zijn wel steeds meer huizen gebouwd. En bewoners klaagden steeds vaker over stank, die volgens hen veroorzaakt wordt door het slachthuis.

Twee jaar geleden heeft de gemeente metingen laten doen bij en rond de slachterij. Daaruit bleek dat de landelijk vastgestelde waarden nergens te hoog waren. ,,Maar ook al zijn de cijfers goed, dan nog kunnen mensen overlast beleven", zegt Jeucken. ,,Vandaar dat we een onderzoek hebben laten doen naar die beleving.”

Gemiddelde neuzen

De Omgevingsdienst (Odzob, de voormalige Milieudienst) ontwierp er een speciaal een methode voor waarbij een groep van vijf gecertificeerde snufflaars met ‘gemiddelde neuzen’ vijf keer een ronde liepen langs 26 meetpunten. De vijf zijn medewerkers van de Odzob die na het afleggen van een reuktest over een gemiddelde neus bleken te beschikken en een certificaat ontvingen.

Na afloop van de rondes werd de 145 buurtbewoners ook gevraagd naar hun ‘geurbeleving’ van het voorbije uur.

Deur was kapot

Odzob-adviseur geluid en geur Jos Teunissen legt uit hoe een en ander schematisch verwerkt is wat de conclusie is: Tijdens vier van de vijf rondes viel er amper iets te ruiken. Alleen tijdens de vijfde ronde (op 23 februari) was dat het geval, maar ook toen ging het niet om ‘ernstige geurhinder'. Naderhand bleek dat juist op die dag de deur van de loods waarin slachtafval is opgeslagen en wacht op vervoer naar elders, kapot gereden was.

De schoorsteen voldoet

Voor de gemeente staat nu vast dat de schoorsteen van de slachterij voldoet sinds Pali daar een extra koolstoffilter in liet maken. Wel kan er stank vrijkomen en de woningen bereiken als de deur van de loods met slachtafval niet dicht is, of als dat slachtafval geladen wordt.

Volgens wethouder Jeucken staat daarover niets in de vergunning van Pali. De vergunning is opgesteld volgens de richtlijnen van dat moment en daarin ging het niet over handelingen op 'maaiveldhoogte'. Maar daarin gaat dus verandering komen. Voor 1 juli moet Pali een ‘revisievergunning’ aanvragen. De gemeente gaat die vergunning alleen verlenen als ook maatregelen genomen zijn om die geuroverlast te voorkomen.